Jakie premiery gier na kwiecień 2025 zobaczymy na PC oraz konsolach? Oto tytuły, które debiutują w ciągu najbliższych 7 dni i są definitywnie warte sprawdzenia.

Rozpoczynamy trzeci tydzień kwietnia, co oznacza oczywiście nowe gry na rynku. Zgodnie z tradycją, z tej okazji postanowiliśmy zebrać w jedno miejsce pięć najciekawszych tytułów, które debiutują na rynku w ciągu najbliższych siedmiu dni. Na liście znalazł się chociażby survival horror z elementami RPG pod tytułem Stygian: Outer Gods, czy także polska produkcja Forever Skies.

Premiery gier kwiecień 2025 – przegląd tygodnia

Stygian: Outer Gods

data premiery: 14 kwietnia 2025

platformy: PC (wczesny dostęp)

producent: Misterial Games

wydawca: Fulqrum Games/1C Entertainment

Stygian: Outer Gods to survival horror z elementami RPG, który został utrzymany w konwencji przygodowej gry akcji. Za stworzenie produkcji odpowiada studio Misterial Games. Tytuł osadzono w kultowym uniwersum H.P. Lovecrafta i jest on w praktyce prequelem Stygian: Reign of the Old Ones z 2019 roku. Przenosimy się do miasta Arkham, jeszcze przed tak zwanym Czarnym Dniem, kiedy to miasto znalazło się pomiędzy wymiarami. Wcielamy się tutaj w najemnika; nasz statek rozbił się w pobliżu osady Kingsport. Towarzysząc tajemniczej dziewczynie, po drodze zaczynamy napotykać coraz to gorsze koszmary.

Po drodze wypełniamy różne misje, a także rozwiązujemy zagadki, aby uzyskiwać dostęp do nowych obszarów. Choć posiadamy broń palną, w trakcie rozgrywki rzadko dochodzi do bezpośrednich starć z przeciwnikami. Częściej działamy natomiast po cichu, aczkolwiek przez cały czas musimy uważnie obserwować zdrowie psychiczne bohatera. Wszelkie spotkania z nadprzyrodzonymi siłami czy też zagrożeniem mogą bowiem doprowadzić go do szaleństwa. Decyzje, które podejmujemy, wpływają z kolei na przebieg zdarzeń.

Forever Skies

data premiery: 14 kwietnia 2025

platformy: PC, PS5, XSX

producent: Far From Home

wydawca: Far From Home

Forever Skies to niezależna gra akcji typu survival z perspektywą pierwszoosobową. Jest to równocześnie debiutanckie dzieło polskiego studia Far From Home. Przenosimy się tutaj do przyszłości. Ziemię zrujnował potężny kataklizm pogodowy, przez który jej powierzchnię pokrywają toksyczne opary. My wcielamy się natomiast w naukowca, który przemierza opuszczone miasta w celu odnalezienia lekarstwa na chorobę. Ta bowiem zbiera swoje żniwa wśród ocalałych. Co ciekawe, inspiracją dla deweloperów były opinie doświadczonych naukowców na temat stanu powietrza w Krakowie (który, bądź co bądź, pozostawia wiele do życzenia), a także szerzej pojętych zmian klimatycznych spowodowanych przez człowieka.

Głównym zadaniem gracza jest przetrwanie w nieszczególnie bezpiecznym czy też przyjaznym środowisku. Rozgrywka skupia się na eksploracji świata. W międzyczasie musimy wytwarzać różne przedmioty oraz zadbać o uzbrojenie i ochronę. Do tego dochodzi też zakładanie tymczasowych baz, gdzie możemy oczywiście nieco zwolnić, zrobić sobie przerwę i upewnić się, że możemy wyruszyć dalej.

Przy tym wszystkim warto zaznaczyć, że Forever Skies nie debiutuje dziś na rynku po raz pierwszy. Gra wychodzi z fazy wczesnego dostępu. Ten został jednak ciepło przyjęty przez graczy.