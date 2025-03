Jakie premiery gier na kwiecień 2025 zobaczymy na PC oraz konsolach? Oto warte uwagi tytuły, które debiutują w ciągu najbliższych 7 dni!

Już jutro rozpoczniemy nowy miesiąc bieżącego roku. Oznacza to między innymi kolejne premiery na rynku gier. Choć najbliższe siedem dni nie zapowiada się na wyjątkowo emocjonujący okres, odbędzie się kilka premier, którym warto się chociaż przyjrzeć. Wielu graczy powinno ucieszyć pojawienie się zremasterowanej wersji klasycznej platformówki z lat 90. XX wieku, czyli Croc: Legend of the Gobbos.

Premiery gier kwiecień 2025 – przegląd tygodnia

Age of Wonders 4: Giant Kings

data premiery: 1 kwietnia 2025

platformy: PC, PS5, XSX

producent: Triumph Studios

wydawca: Paradox Interactive

Giant Kings to szóste rozszerzenie do strategii Age of Wonders 4 z 2023 roku. Za stworzenie dodatku odpowiada czuwające nad serią studio Triumph, zaś wydaniem zajął się oczywiście Paradox Interactive. Prawdopodobnie największą atrakcją rozszerzenia jest możliwość wcielenia się w tzw. króla-olbrzyma, dzięki któremu możemy kontrolować gigantów. Te walczą z kolei o odzyskanie władzy nad Morzem Astralnym.

Naszym zadaniem jest zbadanie upadłego imperium, a także poszukanie magicznych kryształów w celu wzmocnienia swojej armii. W dodatku pojawia się również kryształowe siedlisko, czyli strzelista budowla, w której mieszkają dusze starożytnych olbrzymów spoczywające w kryształowych skałach. Gracz może starać się uzyskać przychylność Przewodniczącej Rady, a także dbać o przyjazne stosunki, aby odblokować sklep z unikalnymi umiejętnościami, magicznym wyposażeniem i artefaktami. Oprócz tego rozszerzenie dodaje ręcznie stworzone regiony i strefy specjalne, nowe cechy krainy (w tym Legendy Myrridy), a także kupców, nowy szablon krainy, dwa nowe starożytne cuda i nową skórkę interfejsu.

Koira

data premiery: 1 kwietnia 2025

platformy: PC, PS5

producent: Studio Tolima

wydawca: Dontnod Entertainment

Koira to urocza gra przygodowa, która opowiada historię przyjaźni między leśnym duchem a małym szczeniaczkiem. Gracz wyrusza w podróż przez ręcznie rysowany świat, pełen muzyki, zagadek oraz emocji. Przemierzamy różnorodne lokacje, w tym zacienione gaje, ośnieżone wzgórza czy mroczne jaskinie. Po drodze znajdziemy łamigłówki; są one kluczowym elementem gry. Istotnym aspektem rozgrywki jest także opieka nad wspomnianym psem. Można go karmić, bawić się z nim i śpiewać mu piosenki, co wzmacnia więź między bohaterami. Czekają na nas również wyzwania w postaci łowców i innych zagrożeń.

Croc: Legend of the Gobbos

data premiery: 2 kwietnia 2025

platformy: PC, PS5, XSX

Croc: Legend of the Gobbos doczekało się remastera! Kultowa platformówka 3D z lat 90. powraca po 28 latach, aby zachwycić zarówno fanów oryginału, jak i nowych graczy. Gracz wciela się w Croca, uroczego krokodylka wychowanego przez włochate stworki zwane Gobbosami. Kiedy złowrogi Baron Dante i jego armia Dantini napadają na krainę Gobbo Valley, porywając jej mieszkańców, Croc wyrusza na pełną przygód misję ratunkową. Jego celem jest uwolnienie przyjaciół i pokonanie Barona Dantego.

Wciąż mamy tutaj do czynienia z klasykiem. Eksplorujemy świat wypełniony zagadkami, przeciwnikami oraz ukrytymi sekretami. Poruszamy się za pomocą biegania, skakania, wspinania się, a także pływania. Naszą główną bronią jest natomiast charakterystyczny obrót ogonem oraz tąpnięcie po skoku. Ponownie musimy zbierać kryształy i ratować Gobbosów, aby odblokować dodatkowe poziomy oraz alternatywne zakończenie.

Steel Hunters

data premiery: 2 kwietnia 2025

platformy: PC

producent: Wargaming

wydawca: Wargaming

Steel Hunters to darmowa gra PvPvE, łącząca elementy strzelanek, battle royale oraz produkcji typu MOBA. Za stworzenie tytułu odpowiada studio Wargaming, czyli twórcy World of Tanks. Akcja gry toczy się w futurystycznym świecie po katastrofie, która zniszczyła Ziemię. Korporacje i frakcje stworzyły tytułowych Hunterów – symbiotyczne maszyny bojowe, które łączą cechy ludzi i robotów. Ich celem jest dominacja nad pozostałościami planety i zdobycie Starfall, kluczowego zasobu do przetrwania.

Gramy tutaj w trybie Duo, co oznacza, że pojawiamy się na polu bitwy wraz z innym Hunterem jako jedna z sześciu drużyn. Tylko jedna może jednak je opuścić. Oprócz walki z innymi graczami, na mapach pojawiają się przeciwnicy kontrolowani przez sztuczną inteligencję. Można ich wykorzystać strategicznie, np. naprowadzając ich na rywali. Gracze mogą także niszczyć otoczenie oraz ulepszać swoje maszyny.

The Last of Us: Part II Remastered

data premiery: 3 kwietnia 2025

platformy: PC

producent: Naughty Dog/Nixxes Software

wydawca: Sony Interactive Entertainment

The Last of Us: Part II Remastered to odświeżona wersja prawdopodobnie jednej z najbardziej cenionych gier studia Naughty Dog, wydana oczywiście przez Sony Interactive Entertainment. Remaster wprowadza ulepszenia graficzne, nowe tryby rozgrywki i dodatkową zawartość, która wzbogaca doświadczenie znane z oryginału. Na początku ubiegłego roku zadebiutował na konsolach PlayStation, teraz zaś zostanie udostępniony posiadaczom komputerów osobistych, na co czekała całkiem spora część społeczności.

Dla przypomnienia: akcja gry rozgrywa się pięć lat po wydarzeniach z pierwszej części. Pomimo determinacji do prowadzenia spokojnego życia w postapokaliptycznym świecie, Ellie nie może uciec od swojej przeszłości. Po pewnym czasie jej losy splatają się z Abby, członkinią paramilitarnej organizacji WLF, co prowadzi do skomplikowanej i emocjonującej historii. Jedną z nowości w remasterze jest tryb No Return, czyli połączenie survivalu na arenach z elementami roguelike. Oprócz tego jest także Speedrun Mode i Guitar Free Mode.