Premiery gier obecnego tygodnia. Wreszcie 5 nowości, w które chce się klikać

Tak się złożyło, że najlepsze premiery gier na kwiecień 2024 wypadły na koniec miesiąca. Hasłem przewodnim są next-geny i piękne światy.

Lubicie niespodzianki? W takim razie mam dla Was aż 5, z których większość kieruję do graczy PC i PS5. To oni będą mieli najwięcej powodów, aby odpalić maszyny i sprawdzić co nowego w świecie gier. Zatem bierzcie się za oglądanie trailerów, a później odliczajcie ostatnie dni do premiery.

Premiery gier kwiecień 2024 – przegląd tygodnia

Fallout 4: Next Gen

Platformy: PS5, XSX

Data premiery: 25 kwietnia 2024

Producent: Bethesda Game Studios

Wydawca: Bethesda Softworks

Strach pomyśleć, czy next-genowa aktualizacja Fallout 4 byłaby w planach, gdyby Amazon nie zaskoczył nas genialną adaptacją gry. Całkiem możliwe, że Bethesda specjalnie czekała aż serial zadebiutuje w usłudze streamingowej, by przyciągnąć graczy do dzieła sprzed lat. A czy warto będzie wrócić do postapokaliptycznego świata w nowej wersji? Na pewno na PS5 i XSX będzie się grało o wiele wygodniej, bowiem pojawią się dodatkowe tryby gry (jakość i wydajność), trochę poprawek w rozgrywce i dopracowana optymalizacja.

Pine Harbor

Platformy: PC

Data premiery: 25 kwietnia 2024 (wczesny dostęp)

Producent: Vision Forge Team

Wydawca: Vision Forge Team

Nie wszystkie gry survival horror muszą mieć w nazwie Resident Evil, by straszyć. Jednak pod tytułem Pine Harbor kryje się coś podobnego klimatem i rozgrywką – to strzelanka, która zabierze nas do miasta spowitego mgłą i niebezpieczeństwami. Z bronią w ręku ruszymy na ratunek mieszkańcom, którzy byli zmuszeni ukryć się w swoich domostwach, aby przetrwać przed monstrami i tajemniczą plagą. Mimo mniejszego budżetu twórcy zaproponują otwarty świat i całkiem niezłe widoki uzyskane z pomocą Unreal Engine 5. Zainteresowani mogą zajrzeć na platformę Steam.