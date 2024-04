Premiery gier obecnego tygodnia. 5 nowości, które skradną nam czas

PC, PS5 czy Xbox Series dostanie więcej nowości? Pewne jest, że premiery gier na kwiecień 2024 to spora dawka rozrywki i głośne marki.

Kolejny tydzień to nowe dylematy w świecie gier. Znowu będzie trzeba sprawdzić zawartość portfela lub stan konta i podjąć arcytrudną decyzję, czy dodamy coś świeżego do biblioteki na PC lub konsoli. Ten wybór ułatwię Wam, prezentując najważniejsze premiery gier.

Najlepsze premiery gier kwiecień 2024 – przegląd tygodnia

Dave the Diver

Platformy: PC – Steam

Data premiery: 18 kwietnia 2024 (wczesny dostęp)

Producent: Mintrocket

Wydawca: Mintrocket

Czasem małe gry potrafią zrobić więcej zamieszania niż choćby wielkobudżetowe “AAAA” – taka historia przydarzyła się właśnie Dave the Diver. W niespełna rok wspomniany indyk rozszedł się w 3.3 mln egzemplarzy i to tylko na PC. Teraz zobaczymy, czy twórcy pobiją ten wynik na PlayStation. Mamy tu do czynienia z unikalnym połączeniem RPG, rogalika i symulacji zręcznościowej z kamerą typu side-scroll. Podczas rozgrywki nasza postać prowadzi podwójne życie – za dnia wyławia z morza rybki i skarby, które w nocy lądują na talerzach w jego restauracji. Nawet jeśli brzmi to trochę banalnie, to jednak ten typ zabawy jest bardzo rozbudowany o różne mini-gry, rozmowy z NPC-ami i historię związaną z ratowaniem podwodnej cywilizacji.

Grounded

Platformy: PS5, PS4, SWITCH

Data premiery: 16 kwietnia 2024

Producent: Obsidian Entertainment

Wydawca: Xbox Game Studios / Microsoft Studios

Złośliwcy powiedzieliby, że Microsoft zaczął szukać pieniędzy na podwórku Sony, bo Grounded to kolejna ekskluzywna gra z Xboxa, która pędzi na spotkanie z nową platformą. Nie ważne jednak są powody tej decyzji, a sam fakt, że świetny sandboxowy survival dotrze do większej liczby graczy. Oferuje ciekawe spojrzenie na przetrwanie w niezbyt przyjemnych warunkach – w formie pomniejszonych ludzi stajemy do walki z owadami, które chcą poszerzyć swoją dietę o nowe dania. Na plus bajkowa stylizacja i możliwość rozegrania trybu fabularnego w ramach kooperacji.