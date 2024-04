Premiery gier obecnego tygodnia. 5 najlepszych nowości na PC i konsole

Czy mamy robić wolne miejsce na dysku dla wielkich marek i znanych tytułów? Kolejne premiery gier na kwiecień 2024 to w gruncie rzeczy małe, lecz intrygujące nowości.

Nie zamierzam pompować balonika i nakręcać publiki na gry, jakie mogłyby zamieszać w jakimkolwiek gatunku. Kilka kolejnych dni przyniesie nam więcej spokoju, który jest niczym cisza przed burzą. Aczkolwiek dla niektórych z Was może rozbłysną pojedyncze pioruny, dlatego dla pewności sprawdźcie wszystkie premiery gier na kwiecień 2024.

Najlepsze premiery gier kwiecień 2024 – przegląd tygodnia

Broken Roads

Platformy: PC, PS5, PS4, XSX, XONE

Data premiery: 10 kwietnia 2024

Producent: Drop Bear Bytes

Wydawca: tinyBuild Games

Jeśli kiedykolwiek zastanawialiście się, jakby to było połączyć Disco Elysium z oldschoolowym Falloutem, to za moment zmaterializuje się ta myśl w Broken Roads. Choć jest to debiutancki tytuł studia Drop Bear Bytes, zapowiada się lepiej niż nie jedna gra od największych wyjadaczy. Rzecz jasna polubicie ją, o ile klimat postapokalipsy i dylematy moralne cenicie bardziej od dynamicznej akcji. Tutaj udamy się na zgliszcza Australii, gdzie motywem przewodnim będzie przetrwanie naszej ekipy podczas walk turowych z bandytami i dokonywania arcyważnych decyzji.

Ereban: Shadow Legacy

Platformy: PC

Data premiery: 10 kwietnia 2024

Producent: Baby Robot Games

Wydawca: Baby Robot Games

Dawno nie było jakiejś porządnej skradanki TPP i tak się złożyło, że wśród premier gier na kwiecień 2024 uchował się jeden rodzynek. Ereban: Shadow Legacy raczej nie zaoferuje nam graficznych emocji i historii rozszerzającej źrenice, ale ma szansę zaistnieć dzięki podejściu do systemu skradania. Cień jest naszym przyjacielem i pozwala znikać bohaterce z pola widzenia wrogów, jak za sprawą czapki niewidki. Mamy więc korzystać z ciemności, aby likwidować wrogów, ale wyzwania w grze dotyczą w równym stopniu pokonywania przeszkód platformowych, nieraz w bardzo szybkim tempie, aby unikać wzroku agresorów.