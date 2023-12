Premiery gier obecnego tygodnia. Nowości na pożegnanie 2023

Na koniec roku będzie gamingowa impreza czy bez fajerwerków? Przygotujcie się na ostatnie premiery na gier grudzień 2023.

Choć kilka nowości czeka jeszcze na debiut, tak nie chcę Was przesadnie nastrajać na wielkie granie. Dla konsolowców premiery w 2023 już się skończyły, a jedynie na PC na platformie Steam zobaczymy ostatnie podrygi twórców. Jeśli lubicie retro i prostą zabawę, to znajdzie się coś w sam raz. Aczkolwiek uprzedzam, to tytuły mocno indycze. Pozostałym osobom polecam sprawdzić TOP 10 gier 2023 i nadrobić zaległości.

Najlepsze premiery gier grudzień 2023 – przegląd tygodnia

Randy Blaster 3D

Platformy: PC

Data premiery: 25 grudnia 2023

Producent: Peaty Turf

Wydawca: Peaty Turf

Pierwszy przystanek na naszej liście to boomer shooter, niemalże pierwszy Doom, ale w objęciach neonów i groteski. Bez powagi, bez głębokiej fabuły, ale z niezwykle dynamiczną rozgrywką, która polega na eliminacji pojawiających się fal wrogów. Mało „poważny” indyk ma również do zaoferowania ciekawą funkcję społeczną. Otóż twórca retro FPS-a stworzył osobny tryb dla streamerów, zintegrowany z Twitchem. W czasie rzeczywistym oglądający mogą wpływać na poziom trudności gry Randy Blaster 3D, poprzez dodawanie power-upów bądź nowych przeciwników na mapie.

Lost in Nowhere

Platformy: PC

Data premiery: 29 grudnia 2023

Producent: WASD Software

Wydawca: WASD Software

Lost in Nowhere to gatunkowy mariaż strzelanki, horroru i gry logicznej. Niemniej ma niewiele wspólnego z tradycyjną przygodą, gdzie należy przedzierać się przez zastępy wrogów. Otóż gra powstała z myślą o wrzuceniu gracza do labiryntu, z którego wydostanie się utrudniają skomplikowana struktura mapy, zagadki i polujący na nas przeciwnicy. W rozgrywce zagnieżdżono element podwójnego wyzwania, bowiem w trakcie poszukiwania wyjścia z labiryntu, na zegarze upływa czas do pojawienia się nowych potworów. A żeby było jeszcze trudniej, amunicja w rozgrywce jest bardzo limitowana i trzeba rozsądnie korzystać z broni.

Barely Racing

Platformy: PC

Data premiery: 29 grudnia 2023

Producent: Fragile Software

Wydawca: Fragile Software

Osoby wychowane na Death Rally, Twisted Metal i Micro Machine z miejsca powinny polubić się z grą Barely Racing. Mamy tu do czynienia z nietypową wersją wyścigów z widokiem z góry, gdzie umiejętne wchodzenie w zakręty to nie wszystko. Tutaj również liczy się uzbrojenie samochodu, bowiem w trakcie jazdy możemy nafaszerować przeciwników ołowiem i strzelać do nich z rakiet. Do wyboru jest tryb kariery, której celem rywalizacji jest zdobycie pucharu dla najlepszego kierowcy, ale o wiele lepiej zapowiadają się tryby z modyfikatorami – berek z wybuchającą miną, arena z piłką nożną oraz klasyczne destruction derby.