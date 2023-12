Premiery gier obecnego tygodnia. Przez te 5 nowości nie zmrużymy oczu

Nadchodzące dni będą sprzyjać fanom Kratosa, horrorów i akcji. Jeśli nie macie w co grać, to sprawdźcie premiery gier grudzień 2023.

Święta jeszcze przed nami, ale już teraz będzie można rozpocząć świętowanie z okazji interesujących gier, które lada moment zadebiutują na PC i konsolach. W tym czasie otrzymamy coś darmowego, strasznego i dopracowanego. Więcej informacji znajdziecie poniżej, w naszym zestawieniu najlepszych premier grudnia.

Najlepsze premiery gier grudzień 2023 – przegląd tygodnia

God of War: Ragnarok – Valhalla

Platformy: PS5

Data premiery: 12 grudnia 2023

Producent: Santa Monica Studio

Wydawca: Sony Interactive Entertainment

W trakcie gali The Game Awards 2023, gdy na ekranie pojawiła się głowa Kratosa, wiadome było, że God of War: Ragnarok otrzyma jakiś dodatek. Ale chyba nikt nie spodziewał się, że Santa Monica przygotuje DLC za darmo dla wszystkich właścicieli podstawki. Rozszerzenie Valhalla pozwoli nam zwiedzić nowe lokacje, stworzone na wzór aren, gdzie jako duch Sparty zmierzymy się z falami wrogów (powrócą starzy znajomi i kilka debiutujących stworów). Rozgrywka ma odbywać się w formule rogalika, a wiec po śmierci bohatera musimy rozpocząć wyzwanie od początku.

Pioneers of Pagonia

Platformy: PC

Data premiery: 13 grudnia 2023

Producent: Envision Entertainment

Wydawca: Envision Entertainment

Seria The Settlers doczeka się godnego rywala w gatunku gier strategiczno-ekonomicznych. Pioneers of Pagonia przeniesie graczy na archipelag wysp, gdzie głównym celem jest zjednoczenie rozproszonych plemion w potężną społeczność, zdolną konkurować na globalnym rynku. Gra polega na budowie rozbudowanej infrastruktury przemysłowej i rolniczej, łączeniu odległych wiosek szlakami handlowymi oraz spełnianiu zróżnicowanych zadań dla sąsiednich społeczności. Pomimo istnienia wrogich jednostek, gracz nie steruje bezpośrednio wojskiem; zamiast tego, korzysta z kilku komend, aby zabezpieczyć obszar, kierując strażnikami do obrony.