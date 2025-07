Premiery gier lipiec 2025 – 5 nowości tygodnia

Jakie premiery gier na lipiec 2025 zobaczymy na PC i konsolach? Oto warte uwagi nadchodzące tytuły!

Wszystko wskazuje na to, że bieżący tydzień będzie, w odróżnieniu od poprzednich, nieco bardziej emocjonujący. Listę głównych premier możecie znaleźć pod tym adresem. Poniżej natomiast, zgodnie z tradycją, postanowiliśmy wyróżnić pięć tytułów, które ukażą się (lub już się ukazały) w bieżącym tygodniu.

W zestawieniu znalazło się między innymi zapowiadające się niezwykle ambitnie Abiotic Factor, wyczekiwana trzecia część cyklu Killing Floor, a także obiecujące action-RPG typu soulslike od studia Lenzee – Wuchang: Fallen Feathers. Oprócz tego dziś na rynku zadebiutowała bardzo interesująca strategia pod tytułem The King is Watching, a już za trzy dni pojawi się Endzone 2. Nie przedłużając, zapraszamy do zestawienia!

Premiery gier lipiec 2025 – przegląd tygodnia

The King is Watching

data: 21 lipca

21 lipca platformy: PC

PC producent: Hypnohead

Hypnohead wydawca: tinyBuild Games

Na sam początek mamy coś mniejszego. The King is Watching to nietypowa gra strategiczna czasu rzeczywistego z elementami roguelite oraz tower defense. Za jej stworzenie odpowiada studio Hypnohead, zaś wydaniem zajęła się firma tinyBuild, która w swoim wydawniczym portfolio ma takie tytuły jak Hello Neighbor czy Graveyard Keeper. W grze wcielamy się w tytułowego monarchę, który, jak sugeruje nazwa gry, zarządza swoim królestwem za pomocą samego spojrzenia.

Kluczowym mechanizmem jest tutaj więc obserwacja i decydowanie, gdzie chcemy w danym momencie patrzeć – działania poddanych odbywają się bowiem tylko wtedy, gdy ogląda ich sam władca. Mamy tutaj miks zarządzania zasobami, rozwoju armii i reagowania na losowe wydarzenia. Rozgrywka oparta jest na balansowaniu między surowcami. Gospodarka zasila rozwój infrastruktury, utrzymanie wojska oraz produkcję fortyfikacji. W miarę postępów gracz może odblokować nowe strategie, jak wsparcie łuczników, rozbudowa murów czy wykorzystanie magii bojowej. Każda kolejna tura to potencjalne zagrożenie.

Jednakże z racji tego, iż mamy tutaj do czynienia z elementami roguelite, wraz z każdą porażką rośnie potencjał na przyszłość – ulepszenia i nowe możliwości pozwalają lepiej radzić sobie z kolejnymi wyzwaniami. Na drodze gracza stają także wyjątkowo silni i zarazem unikalni generałowie z własnymi zdolnościami, a wspierać go może zespół doradców – kawalerzystów, magów i strategów.