Premiery gier lipiec 2025 – 5 nowości tygodnia

Jakie premiery gier na lipiec 2025 zobaczymy na PC i konsolach? Oto warte uwagi nadchodzące tytuły!

Lipiec ruszył już pełną parą. Listę głównych premier miesiąca możecie znaleźć pod tym adresem. Poniżej natomiast, zgodnie z tradycją, postanowiliśmy wyróżnić pięć tytułów, które ukażą się (lub już się ukazały) w bieżącym tygodniu. Ze swojej strony mogę też zdradzić, że osobiście najbardziej wyczekuję pakietu zremasterowanych wersji pierwszej i drugiej części serii Patapon. Będzie to zdecydowanie miły powrót do tych pięknych i nieskomplikowanych czasów dzieciństwa. To jednak tylko ułamek nadchodzących atrakcji!

Z tych nieco większych premier mamy chociażby System Shock 2: 25th Anniversary Remaster, czyli kolejne w tym zestawieniu odświeżenie, tyle że kultową produkcję typu immersive sim z 1999 roku. Tak właściwie to bieżący tydzień można uznać tygodniem remasterów. Dlaczego? Ano dlatego, że do tych produkcji, które już wymieniłem, dochodzi także Tony Hawk’s Pro Skater 3+4. Sama nostalgia w zestawieniu! (No, prawie.)

Nie przedłużając: zapraszamy do zestawienia z najciekawszymi premierami tygodnia!

