Premiery gier lipiec 2025. 10 nowości, które powinniście sprawdzić

Lipiec w branży to między innymi Tony Hawk’s Pro Skater 3+4, Donkey Kong: Bananza, Wuchang: Fallen Feathers, czy też Grounded 2. To jednak tylko garstka nowości, jakie otrzymamy w nowym miesiącu. Oto najlepsze premiery gier na lipiec 2025!

Za nami połowa roku. Lipiec rozpoczynamy od premiery gry Mecha BREAK, która była najpopularniejszym tytułem podczas zimowego Steam Next Fest. Oprócz tego w zestawieniu znajdziemy wyczekiwane Tony Hawk’s Pro Skater 3+4, a także System Shock 2: 25th Anniversary Remaster. Można uznać, że lipiec jest w dużym stopniu miesiącem remasterów. Do poprzednich dwóch tytułów trzeba bowiem dodać Patapon 1+2 Replay, Neverwinter Nights 2: Enhanced Edition, jak również Twierdza: Krzyżowiec w edycji Definitive.

Krótko mówiąc, jak zawsze, jest tego całkiem sporo. Pozostaje nam więc zaprosić Was serdecznie do lektury!

Najlepsze premiery gier lipiec 2025 – TOP 10

Tony Hawk’s Pro Skater 3+4

premiera: 11 lipca

11 lipca platformy: PC, PS4, PS5, XONE, XSX/S, Switch, Switch 2

PC, PS4, PS5, XONE, XSX/S, Switch, Switch 2 producent: Iron Galaxy Studios

Iron Galaxy Studios wydawca: Activision Blizzard

Tony Hawk’s Pro Skater 3+4 to druga – po Tony Hawk’s Pro Skater 1+2 – kompilacja zremasterowanych wersji dwóch kultowych odsłon serii zręcznościowych symulatorów deskorolki. Jak sugeruje sam tytuł, kompilacja zawiera odświeżone edycje trzeciej oraz czwartej części cyklu. Jej stworzeniem zajął się zespół Iron Galaxy Studios, który posiada w swoim portfolio między innymi pecetową wersję The Last of Us: Part I.

Jest to zarazem powrót serii, tyle że z nowoczesną oprawą graficzną, trybem Nowej Gry Plus, a także rozbudowanymi możliwościami edycji. W grze znajdziemy klasyczne miejscówki znane z oryginałów oraz nowe mapy zaprojektowane z myślą o dzisiejszych graczach. Całość działa zaś nawet w rozdzielczości 4K i z płynnym sterowaniem opartym na mechanikach z 1+2. Oprócz tego tytuł oferuje rozbudowany tryb wieloosobowy online dla maksymalnie ośmiu graczy z funkcją cross-play.

Gracze mogą wcielić się zarówno w prawdziwego zawodnika, jak i stworzyć własną postać w ramach trybu Create-A-Skater. Deweloperzy dodali też Create-A-Part, czyli tryb pozwalający na projektowanie własnych poziomów oraz niestandardowych misji (co jest w serii nowością). Gracze mogą wybrać spośród większej liczby skaterów, modyfikować ich wygląd i styl jazdy oraz zdobywać nowe umiejętności. 3+4 zachowuje klasycznego ducha serii, ale dodaje do tego nowe funkcjonalności i zawartość.

Patapon 1+2 Replay

premiera: 11 lipca

11 lipca platformy: PC, PS5, Switch

PC, PS5, Switch producent: SAS

SAS wydawca: Bandai Namco Entertainment

Patapon 1+2 to, podobnie jak poprzedni tytuł z tego zestawienia, kompilacja zremasterowanych wersji, tyle że gier Patapon 1 oraz Patapon 2. Kompilację stworzyło japońskie studio SAS, zaś wydaniem zajęła się firma Bandai Namco Entertainment dzięki uzyskaniu licencji na wykorzystanie marki od Sony.

Gracze dowodzą armią małych wojowników za pomocą uderzeń w bębny. Rozgrywka polega na wydawaniu poleceń jednostkom w odpowiednim rytmie, co przekłada się na ruch, atak czy też obronę. Gra oferuje dość prostą mechanikę opartą na czterech przyciskach kierunkowych, które reprezentują konkretne dźwięki. Gracze mogą tworzyć i rozwijać różne klasy Pataponów, ulepszać ich wyposażenie, zbierać materiały i dostosowywać armię do nowych wyzwań. Tytuł oferuje także ponad 400 rodzajów broni i przedmiotów.

W wersji REPLAY dodano opcje wsparcia, takie jak regulacja poziomu trudności, tempo rytmu oraz możliwość ciągłego wyświetlania ikony bębna. Dzięki tym funkcjom gra stała się bardziej przystępna dla współczesnych odbiorców, aczkolwiek nadal stanowi niezłe wyzwanie. Jest to znakomita okazja zarówno dla weteranów, którzy chcą przeżyć nostalgiczny powrót do przeszłości, jak również dla nowych graczy.