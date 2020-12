Premiery gier w 2021 – czy to będzie dobry rok dla graczy?

Na Cyberpunk 2077 nie kończy się świat gier. W 2021 czeka na graczy równie bogata lista gier, jak chociażby Resident Evil: Village, God of War: Ragnarok, Hitman 3.

W przerwach między wszczepianiem sobie nowych patchów do ciała, hakowaniem systemów sieciowych Capcom i zajadaniem się muchami z pajęczej sieci, z nadzieją wypatrujemy przez okno gier, które mają spaść na nasze platformy w 2021 roku. Grać na pewno będzie w co, tylko o jakiej rozrywce jest mowa…

Czy producenci mają pomysł na to, aby przebić się przez „nahajpowane” Cyberpunk 2077? Patrząc na listę gier zapowiedzianych na 2021 można uznać, że czeka nas sporo emocji. Jeśli daty premiery nie ulegną zmianie złodziejami naszego wolnego czasu będą głośne kontynuacje serii oraz nowe marki o niepewnej przyszłości.

W styczniu będzie nam łyso i strasznie

Już w przyszłym miesiącu odwiedzi nas Agent 47, równie łysy i zabójczy jak w poprzednich częściach. Jako że jest to zwieńczenie trylogii zapoczątkowanej w 2016, IO Interactive powinno godnie zamknąć kolejny rozdział i dać początek nowemu agentowi lub w pełni skupić się na rozwijaniu innego IP o Jamesie Bondzie.

W styczniu również studio Bloober Team będzie miało swoje 5 minut sławy, bowiem nadchodzi The Medium. Już niedługo sprawdzimy, czy Polacy umią w horrory.

King Arthur: Knights Tale – Steam Early Access (PC) – 12 stycznia

Scott Pilgrim vs. The World: The Game – Complete Edition (PC, PS4, Xbox One, Switch, Stadia) – 14 stycznia

Hitman 3 (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Stadia) – 20 stycznia

Ender Lilies – Steam Early Access (PC) – 21 stycznia

Gravity Heroes (PC, PS4, Xbox One, Switch) – 22 stycznia

Encodya (PC) – 26 stycznia

Stronghold: Warlords (PC) – 26 stycznia

The Medium (PC, Xbox Series X/S) – 28 stycznia

Everspace 2 – Steam Early Access (PC) – styczeń

Okres zimowy mogą uratować Polacy

Niedługo po The Medium wyjdzie kolejna polska gra Outriders. Mam duże obawy w związku z jej zawartością (wygląda jak kolejna generyczna strzelanka TPP), ale mogę się mylić. Deweloperzy z People Can Fly nie zawiedli przy Bullet Storm i Gears of War Judgment, więc może i tym razem zrobią coś przynajmniej przyzwoitego.

Z większym zainteresowaniem śledzę jednak datę premiery Little Nightmares 2. Pierwsza część była świetna pod wieloma względami – ciekawa mechanika gry, tajemnicze uniwersum, i oszczędna fabuła. Szczególnie scenariusz okazał się dla wielu interesujący, gdyż nie jest jednoznaczny. I na to samo liczę w kontynuacji.

Outriders (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X) – 2 lutego

Werewolf: The Apocalypse – Earthblood (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S) – 4 lutego

Nioh 2 – The Complete Edition (PC) – 5 lutego

The Nioh Collection (PS5) – 5 lutego

Little Nightmares 2 (PC, PS4, Xbox One, Switch) – 11 lutego

Super Mario 3D World + Bowser’s Fury (Switch) – 12 lutego

Persona 5 Strikers (PC, PS4, Switch) – 23 lutego

Ghosts ‘n Goblins Resurrection (Switch) – 25 lutego

Riders Republic (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Stadia) – 25 lutego

Bravely Default 2 (Switch) – 26 lutego

Destruction All Stars (PS5) – luty

Century: Age of Ashes – Steam Early Access (PC) – luty

Capcom Arcade Stadium (Switch) – luty

Marzec, kwiecień i maj będą rozpustą dla fanów gier akcji

Jeśli chodzi o głośniejsze tytuły, to chyba w tym okresie będzie największy przełom. W planie wydawniczym znajdziemy typowe gry akcji/RPG Monster Hunter Rise, Nier Replicant, Prince of Persia: Sands of Time Remake czy też bazujące na rozgrywce w pętli czasu Deathloop i Returnal.

Warto nadmienić, że pod koniec marca na świat wyjdzie nowa gra od twórców A Way Out. Cieszę się, że ponownie zaserwują nam tytuł do ogrania w kooperacji, gdyż tych gier nie ma zbyt wiele. A na pewno jeśli mówimy o innowacyjnym modelu współpracy i fabule, która skłania do rozmyślań.

Harvest Moon: One World (Switch) – 5 marca

Prince of Persia: The Sands of Time Remake (PC, PS4, Xbox One) – 18 marca

Returnal (PS5) – 19 marca

Tunche (PC, PS4, Xbox One, Switch) – 23 marca

It Takes Two (PC, PS4, Xbox One) – 26 marca

Monster Hunter Rise (Switch) – 26 marca

Balan Wonderworld (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Switch) – 26 marca

King’s Bounty 2 (PC, PS4, Xbox One, Switch) – marzec

Disco Elysium: The Final Cut (PC, PS4, PS5) – marzec

Guilty Gear Strive (PC, PS4, PS5) – 9 kwietnia

Humankind (PC) – 22 kwietnia

Nier Replicant (PC, PS4, Xbox One) – 23 kwietnia

Hoa (PC, Switch) – kwiecień

Hood: Outlaws & Legends (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S) – 10 maja

Deathloop (PC, PS5) – 21 maja

W 1. połowie roku ożywią się najwięksi wydawcy

Fani konsoli Xbox pewnie odliczają czas do premiery Halo: Infinite. Aczkolwiek jeszcze sobie poczekają, bo Master Chief zawita na planecie Series X nie szybciej jak w okresie jesiennym.

Nieco wcześniej od giganta z Redmond swój atak w sektor graczy przeprowadzi Amazon. To druga po Crucible, poważna inwestycja tej firmy i możliwe, że ostatnia, jeśli New World z gatunku fantasy MMO zakończy się fiaskiem.

Z większym optymizmem można wypatrywać debiutu duchowego spadkobiercy L4D, czyli Back 4 Blood. Pierwszy trailer nie poddaje wątpliwość natury tej pozycji – to stary dobry Left 4 Dead w nowoczesnej oprawie graficznej. I co tu się dziwić, w końcu za grę odpowiedzialni są twórcy protoplasty.

Read Only Memories: Neurodiver (PC, PS4, Xbox One) – 1. kwartał

Monstrum 2 (PC) – 1 kwartał

Unexplored 2: The Wayfarer’s Legacy (PC, Xbox One, Xbox Series X) – 1 kwartał

Kena: Bridge of Spirits (PC, PS4, PS5) – 1. kwartał

Aragami 2 (PC, PS4, PS4, Xbox One, Xbox Series X) – na początku 2021

Weird West (PC) – na początku 2021

Speed Limit (PC, PS4, Xbox One, Switch) – na początku 2021

Blood Bowl 3 (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Switch) – na początku 2021

Earth Defence Force: World Brothers (PS4, Switch) – na początku 2021

Back 4 Blood (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S) – 22 czerwca

Uragun – Steam Early Access (PC) – 2. kwartał

New World (PC) – wiosna

Spacebase Startopia (PC, PS4, Xbox One) – wiosna

Lego Star Wars: The Skywalker Saga (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Switch) – wiosna

Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin (Switch) – lato

Disgaea 6: Defiance of Destiny (PS4, Switch) – lato

The Good Life (PC, PS4, Xbox One, Switch) – lato

Wrath: Aeon of Ruin (PC, PS4, Xbox One, Switch) – lato

Scarlet Nexus (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X) – lato

Evil Genius 2: World Domination (PC) – pierwsza połowa 2021

Axiom Verge 2 (Switch) – pierwsza połowa 2021

Halo Infinite (PC, Xbox One, Xbox Series X) – jesień

Kerbal Space Program 2 (PC, PS4, Xbox One) – jesień

Crimson Desert (PC) – zima

GTA 5 (PS5, Xbox Series X) – druga połowa 2021

Wielkie plany i marzenia deweloperów w 2021

Najlepsze może być to, co niepewne i najbardziej tajemnicze. Mógłbym wymienić m.in. The Lord of the Rings – Gollum, które przedstawi nam uniwersum Władcy Pierścieni z perspektywy innego bohatera i rozgrywki stawiającej na styl przygodówki/skradanki.

Intrygujący jest z pewnością nowy projekt Remedy (Max Payne, Alan Wake). Do końca 2021 chcą wydać Crossfire X, czyli strzelankę z trybem single- i multiplayer. Z trailerów gry można wywnioskować, że będzie to mocny konkurent dla serii COD.

A tak poza tym, liczę na to, że na prostą wyjdzie Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2, bo RPG w świecie wampirów to rzadkość. Hogwarts Legacy także ma być czymś wyjątkowym w gatunku RPG i być może miłośnicy Pottera będą taplać się w magii jak nigdy wcześniej.

Na deser zostawiłem sobie i Wam God of War: Ragnarok oraz Resident Evil Village. Tak myślę, że te dwie gry będą dla roku 2021 tym, czym The Last of Us II i Cyberpunk 2077 dla 2020.

The Lord of the Rings – Gollum (PC, PS5, Xbox Series X) – 2021

Endling (PC, PS4, Switch, Xbox One) – 2021

No More Heroes 3 (Switch) – 2021

Relic Hunters Legend – Steam Early Access (PC) – 2021

Young Souls (Stadia) – 2021

Mineko’s Night Market (PC, Switch) – 2021

Dark Envoy (PC, PS4, Xbox One) – 2021

The Dark Pictures Anthology: House of Ashes (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S) – 2021

Tribes of Midgard (PC, PS5) – 2021

Apex Legends (Switch) – 2021

Kingpin: Reloaded (PC, PS4, Xbox One, Switch) – 2021

Magic: Legends (PC, PS4, Xbox One) – 2021

Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X) – 2021

Shin Megami Tensei 3 Nocturne HD Remaster (Switch) – 2021

Ghostwire: Tokyo (PC, PS5) – 2021

Gamedec (PC) – 2021

Open Roads (PC) – 2021

Touch Type Tale (PC) – 2021

Crossfire X (Xbox One) – 2021

Psychonauts 2 (PC, PS4, Xbox One) – 2021

Dark Alliance (PC, consoles) – 2021

The Ascent (PC, Xbox One, Xbox Series X) – 2021

Scorn (PC, Xbox Series X) – 2021

Blood Bowl 3 (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch) – 2021

Digimon Survive (PC, PS4, Xbox One, Switch) – 2021

Cris Tales (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch, Stadia) – 2021

Jett: The Far Shore (PC, PS4, PS5) – 2021

Rune Factory 5 (Switch) – 2021

Omno (PC, PS4, Switch) – 2021

Minute of Islands (PC, PS4, Xbox One, Switch) – 2021

Roller Champions (PC) – 2021

Hogwarts Legacy (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S) – 2021

Chivalry 2 (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X) – 2021

Shin Megami Tensei 5 (Switch) – 2021

Shadow Warrior 3 (PC) – 2021

The Settlers (PC) – 2021

God of War: Ragnarok (PS5) – 2021

Unknown 9: Awakening – 2021

The Riftbreaker (PC) – 2021

Evil West (PC, PS4, Xbox One, Xbox Series X/S) – 2021

Gotham Knights (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X) – 2021

Echo Generation (PC, Xbox One, Xbox Series X) – 2021

Hello Neighbor 2 (PC, Xbox One, Xbox Series X) – 2021

Warhammer 40,000: Darktide (PC, Xbox Series X) – 2021

The Witcher 3: Wild Hunt Complete Edition (PC, PS5, Xbox Series X) – 2021

Lost in Random (PC, PS4, Xbox One, Switch) – 2021

Goodbye Volcano High (PC, PS4, PS5) – 2021

Icarus (PC) – 2021

Scavengers (PC) – 2021

Oddworld: Soulstorm (PC, PS4, PS5) – 2021

Far Cry 6 (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Stadia) – 2021

Rainbow Six Quarantine (PC, PS4, Xbox One) – 2021

Sable (PC, Xbox One, Xbox Series X) – 2021

The End of the Sun (PC) – 2021

Horizon: Forbidden West (PS4, PS5) – 2021

Resident Evil Village (PC, PS5, Xbox Series X) – 2021

Metal: Hellsinger (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X) – 2021

Skatebird (PC, Switch) – 2021

Stray (PC, PS5) – 2021

Conan Chop Chop (PC, PS4, Xbox One, Switch) – 2021

The Eternal Cylinder (PC, PS4, Xbox One) – 2021

Solar Ash (PC, PS4, PS5) – 2021

Curse of the Sea Rats (PC, PS4, Switch, Xbox One) – 2021

A Rat’s Quest (PC, PS4, Xbox One, Switch) – 2021

IGI: Origins (PC, PS4, Xbox One) – 2021

Backbone (PC) – 2021

The Wild at Heart (PC, Xbox One) – 2021

Martha is Dead (PC, PS4, PS5, Xbox Series X/S) – 2021

Exomecha (PC, Xbox One, Xbox Series X) – 2021

Chorus (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Stadia) – 2021

Vampire: The Masquerade – Swansong (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Switch) – 2021

Jak co roku, deweloperzy obiecują nam gruszki na wierzbie, starając się wyrobić z premierą swojej gry. Historia uczy nas, że nie jest to zbyt łatwe. Ale marzeń nie można odebrać zarówno studiom komputerowym jak i graczom. I jeśli choć część z zapowiedzianych produkcji faktycznie uda się w terminie wprowadzić na rynek, to rok 2021 zapamiętamy jako naprawdę udany.

A Wy, na co czekacie najbardziej?

Grzegorz Rosa