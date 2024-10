Premiera na Steam. Gra za darmo na Unreal Engine do pobrania

To kolejna gra za darmo, którą warto dodać do swojej biblioteki na Steam. Wyróżnia się ładną oprawą graficzną oraz pomysłem opartym na wirtualnych symulacjach. Mowa o Sim Solver, gdzie przemierzamy kolejne kolorowe krainy w poszukiwaniu szkodliwego kodu. Nasze zadanie jest proste – odstrzelić, unieszkodliwić, zlikwidować. Lecz po drodze czeka nas kilka zagadek oraz sporo elementów zręcznościowych.

Pamiętajcie też o dzisiejszej premierze Throne and Liberty, czyli produkcji MMO chwalonej za oprawę, ale… gorzej z gameplay’em. Jednak znajdą się i tacy, którzy zechcą ją pobrać, zwłaszcza za free. Chętnych odsyłamy do tej wiadomości.

Sim Solver to nowa gra za darmo, której warto dać szansę

Kto lubi gry niezależne skupiające się na zagadkach oraz elementach zręcznościowych, niech sprawdzi świeżutką premierę w postaci Sim Solver. Fabuła nie jest tutaj za bardzo istotna oraz skomplikowana sprowadzając się do tego, że garść paskudnych wirusów zepsuła serię różnych symulacji, które służyły ludziom do relaksu. Mogliśmy w nich spełniać swoje fantazje, udając się w dowolne miejsca. Niestety teraz, po ataku wirusów, symulacje stały się śmiertelną pułapką dla użytkowników. Musimy zapuścić się do takich wirtualnych miejsc i pozbyć się zagrożenia.

W każdym z kolejnych światów będziemy strzelać do “złego kodu”, rozwiązywać zagadki, skakać po platformach i szukać przedmiotów, które pozwolą nam przejść dalej. Na oficjalnym kanale YouTube twórcy możemy zobaczyć, że czeka na nas osiem zróżnicowanych poziomów. Odwiedzimy na przykład mroczne jaskinie, piękną rajską wyspę, średniowieczna wioskę czy miasto przyszłości. Cała gra nie jest zbyt długa i powinniśmy ją skończyć w około 2 godzinki.

Źródła: Steam, YouTube