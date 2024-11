Premiera na Steam. Gra za darmo dla fanów Indiany Jonesa z ocenami 10/10

Oto świeżutka gra za darmo, która dopiero co wylądowała na Steam. Pierwsze oceny są niezwykle pozytywne, więc sami zobaczcie, czym nęci nas tajemnicze Temple of Shadows.

Bezpłatne produkcje na Steam nie zawsze są zachwycające, ale ta nowa gra za darmo ma w sobie coś, co naprawdę kusi, by pobrać ją i odpalić na swoim komputerze. Choć Temple of Shadows różni się gameplay’owo od tytułów z dużych serii takich jak Indiana Jones czy Tomb Raider, pod względem klimatu od razu się z nimi kojarzy. Zwłaszcza ze starszymi odsłonami przywołanych gigantów. Co więcej, gra posiada polską lokalizację (napisy), co z pewnością jest dużym plusem dla wielu z nas. Choć od razu zaznaczamy, że tłumaczenie nie jest idealne, ale… jest.

Nowość na Steam. Gra za darmo Temple of Shadows

Temple of Shadows wrzuca nas w buty Sebastiana Harringtona, studenta archeologii. Trafiamy do starożytnych ruin Świątyni Cieni z misją odnalezienia zaginionego profesora, który po odkryciu tajemniczego miejsca nigdy z niego nie wrócił. Czeka nas zatem podróż w nieznane, gdzie rozwiążemy sporo skomplikowanych łamigłówek, np. manipulując przyciskami, drzwiami i ruchomymi panelami.

Będzie również odkrywanie ukrytych przejść i zbieranie artefaktów, ale też umykanie przed niebezpieczeństwami. Żeby przeżyć, musimy unikać ruchomych ścian, zdradliwych pułapek i groźnych cieni.

Choć Temple of Shadows nie posiada wielu ocen, w chwili publikacji tej wiadomości wszystkie są pozytywne, a więc mamy średnią 10/10. Więc warto spróbować swoich sił i osobiście się przekonać, czy wsiąkniemy w klimat tej naszym zdaniem ciekawej produkcji niezależnej.

Zobaczcie urywek rozgrywki i zwróćcie też uwagę na kapitalną ścieżkę dźwiękową towarzyszącą eksploracji ruin:

