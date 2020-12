Pościg za PS5 – złodzieje okradli kuriera jak w Fast & Furious

Jeśli myśleliście, że premiera PS5 już niczym Was nie zaskoczy, to się pomyliliście. W Wielkiej Brytanii doszło do incydentu rodem z filmu sensacyjnego.

Premiera dziewiątej generacji konsol jest wyjątkowo nietypowa. Podzieliliśmy się z Wami już kilkoma nadzwyczajnymi zajściami powiązanymi z PlayStation 5, ale najnowsze doniesienia z Wielkiej Brytanii chyba przerastają wszystkie dotychczasowe wieści.

Magazyn The Times donosi, że gangsterzy w nietypowy sposób okradają ciężarówki przewożące PlayStation 5, telewizory i inne, wartościowe towary. „Sztuczka” polega na spowolnieniu kuriera przy pomocy kilku aut, a następnie włamaniu się do ciężarówki przy pomocy łomu lub innego narzędzia.

Poniżej możecie znaleźć przykładowe nagranie z Rumunii, które prezentuje wspomniany sposób kradzieży.

Brytyjska policja informuje, że liczba incydentów drastycznie wzrosła w ostatnim czasie. Powodem jest oczywiście premiera konsol nowej generacji, a także okres przedświąteczny, który gwarantuje złodziejom większe pole do popisu z uwagi na liczne zakupy prezentowe.

Jeśli akurat mieszkacie w Wielkiej Brytanii i do tej pory nie otrzymaliście zamówionej konsoli, to lepiej skontaktujcie się z firmą przewozową, która miała ją dostarczyć. Być może wasza konsola również padła ofiarą kradzieży rodem z Fast & Furious.

