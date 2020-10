Porównano grafikę w Need for Speed: Hot Pursuit Remastered z oryginałem

W Need for Speed: Hot Pursuit Remastered podrasowano stronę wizualną.

Póki co przedstawiono jedynie statyczne zdjęcia, które nie oddają wszystkich różnic. Remaster NFS powinien bowiem śmigać znacznie płynniej, aniżeli pierwowzór. Oryginał, który mogliśmy odpalić na PS3 i Xboksie 360, działał w 30 klatkach na sekundę Odświeżona wersja pozwoli z kolei nacieszyć oczy 60 FPS.

Premiera gry została zapowiedziana na dzień 6 listopada bieżącego roku. Tytuł ukaże się na PC, PS4, Xbox One, a nieco później bo w piątek 13 również na Switcha. Poza podrasowaną grafiką, wznowione wydanie będzie zawierało, wszystkie dotychczas wydane rozszerzenia. EA ma zapewnić także asychroniczny tryb multiplayer. Mowa o wariancie cross play, który umożliwi wspólną zabawę z innymi, bez względu na rodzaj posiadanej platformy.

Po lewej stronie znajdujący się screeny z remastera, a po prawej z oryginału:

Jesteście zadowoleni z oprawy nowego tytułu? A może uważacie, że dekada to wystarczająco długi okres, by gruntownie odświeżyć oprawę graficzną i obecne zmiany nie robią na Was wrażenia? Dajcie znać w komentarzach.

Bartłomiej Balcerzak Miłośnik staroszkolnych gier RPG takich jak Baldur's Gate czy Planscape Torment a jednocześnie nowszych przedstawicieli tego gatunku z Mass Effectem na czele.