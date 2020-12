Gamingowe dopalacze, czyli gry, które naprawdę warto kupić

Na Steamie lub na półce dostrzegacie za dużo wolnego miejsca? Tak być nie może, więc wyciągajcie pieniądze na stół a my pokażemy, jaką grę na PS5, PS4, Xbox lub PC kupić bez sprawienia sobie zawodu.

Zacznijmy od tego, że nie ma gier uniwersalnych. Wszystko zależy od preferowanego gatunku i czego tak naprawdę szukamy w grach. Jedni lubią poczuć smak adrenaliny, sterując superszybkimi autami z napędem na 4 koła, inni wcielać się w postaci ze świata dalekiego od rzeczywistości, gdzie mogą spełniać swoje fascynacje.

Gdzie takich gier szukać? Najlepiej w naszym poradniku zakupowym dla graczy. Przygotowałem dla Was listę z tłustymi grami, nowymi i kultowymi, które po jednym odpaleniu zamieniają się w przyjemny dla zmysłów narkotyk. Oto polecane przeze mnie gamingowe dopalacze.

Wiedźmin 3

To najtańszy prezent jaki możemy sobie sprawić jeszcze przed świętami, ale jednocześnie moim zdaniem najlepszy. Wiedźmin 3 uchodzi za kwintesencje gatunku RPG i kto siedzi po uszy w serii The Elder Scrolls, Assassin’s Creed, ten wsiąknie natychmiast w świat wykreowany w książkach Andrzeja Sapkowskiego. Wyróżniona gra ma wiele zalet jak gęstą od akcji fabułę, wiarygodnie przedstawiony słowiański klimat i przede wszystkim bohatera z interesującą genezą. Geralt to nie tylko damskich serc uwodziciel, ale i graczy. Wystarczy przeżyć z nim zaledwie kilka przygód na szlaku, by się o tym przekonać.

FIFA 21

Seria FIFA dla miłośników piłki nożnej jest tym samym, co tlen dla reszty ludzkości. I choć jej twórcy spotykają się z różnym odbiorem społeczności graczy, tak jednak jedno jest niezmienne – miliony osób co roku uczestniczy w wirtualnych rozgrywkach i obecnie dzieje się to w FIFA 21. W najnowszej odsłonie podkręcono oprawę graficzną, zwiększając realizm gry na murawie. Usprawniono również mechanizm rozgrywki i tryby multiplayer, udostępniając graczom większą władzę nad piłką czy piłkarzami. Jeśli psioczymy na wyniki ulubionych zespołów uzyskiwane w LM lub LE, to czas przestać marudzić i samemu zapewnić im sukces, chociaż ten wirtualny.

Call of Duty: Black Ops Cold War

Zimna wojna, zapach świeżo palonego napalmu o poranku, szpiegowski klimat, Ronald Regan… To wszystko zawiera się w najnowszej części Call of Duty. I trzeba przyznać, że tak dobrego COD-a już dawno nie było. Activision zaplanowało dla nas strzelankę z duża dawką hollywoodzkiego uroku. Z karabinem w dłoni odwiedzimy Berlin, Turcję, Wietnam i Moskwę. Wdamy się tam w bezpośrednią wymianę ognia, realizując od czasu do czasu misje nieco bardziej skrytobójcze. Dla fanów FPS-ów jak znalazł!

Watch Dogs Legion

A może szukasz gierki z elementami hakowania i ogromnym, otwartym światem? Gdzie możesz być kim tylko chcesz i robić na mieście więcej zamieszania niż promocje w Biedronce? To łap dla siebie Watch Dogs Legion. Ubisoft wprowadza graczy w nową rzeczywistość, która łączy społeczne niepokoje i bunt wobec despotycznej władzy. My jako przedstawiciel grupy hakerskiej postaramy się zaprowadzić względny porządek na ulicach Londynu. A pomoże nam w tym każdy napotkany obywatel, który bez większych komplikacji przejdzie na naszą stronę.

Mafia: Edycja Ostateczna

Długo by opowiadać, jak duży wpływ miała Mafia z 2002 na na całą branżę gier. Ten klimat, styl i fabuła… dzięki tym elementom łykało się rozgrywkę na całe wieczory. Jej grafika zestarzała się na tyle, że potrzebny był remake. I dobrze się stało! Na silniku graficznym z Mafii 3 odtworzono kompletną historię Tommiego Angelo, która wciąga tak samo jak dawniej. Dodatkowo twórcy dołożyli nowe misje, nagrali nowe cut-scenki i sprawili, że Mafia jest jeszcze bardziej angażująca. Jeśli w życiu stawiamy na poważne tytuły i emocje, to o nic więcej nie trzeba pytać, tylko brać i grać.

Need for Speed: Hot Pursuit Remastered

Przyznam, miałem pewne obawy przez wrzuceniem NFS-a na listę, bo w mówimy o serii dosłownie zajeżdżanej przez EA. W końcu, co można jeszcze zmienić w koncepcji gatunku, aby nielegalne wyścigi stały się jeszcze lepsze? Jak widać czasem wystarczy niewiele. Remaster Hot Pursuit to stary sprawdzony przepis na rozrywkę za kółkiem, z dopisanymi nowymi składnikami. Podniesiona rozdzielczość, dołożone efekty graficzne, czy też wyzwania sprawiły, że z większą ochotą przekraczamy prędkość zarówno w pojedynkę jak i w trybach multiplayer.

UFC 4

W świecie cyfrowym nie ma zbyt dużego wyboru dla fanów MMA i sportów walki. A przynajmniej jeśli mówimy w kontekście wysokiego realizmu. Jednak jest jedna gra, która wystarczy za 100 innych – UFC 4. To wymarzony produkt dla fanatyków UFC, KSW, Bellator, oraz innych organizacji, bowiem pozwala wcielić się w prawdziwego fightera i przeżyć sportowe emocje na własnych zasadach. Oczywiście to od nas zależy czy skończymy na deskach bądź wyjdziemy z błyszczącym pasem na biodrach. Nawet weterani serii powinni przejść na nowszy model, gdyż w porównaniu do poprzedniej odsłony możemy liczyć na lepszą oprawę graficzną, nieco zmieniony system walki i dodatkową zawartość, którą przykładowo są 2 nowe lokacje.

Cyberpunk 2077

Masz PC lub PS5 i nie wiesz co zrobić ze swoimi pieniędzmi? Zainwestuje je czym prędzej w Cyberpunk 2077. Nie bez powodu jest o niej tak głośno. CDPR popełniło raz jeszcze mistrzostwo w dziedzinie fabuły i rozgrywki w ramach gatunku RPG, oferując dziesiątki (jeśli nie setki godzin) w futurystycznym mieście, które nigdy nie śpi. Można się w nim pościgać o hajs, pozabijać o wszczepy czy rywalizować z przechodniami o najlepszą stylówkę. Takiej gry jeszcze nie było. To również idealna okazja, aby spotkać się twarzą w twarz z Keanu Reevesem – mimo że tylko w wersji cyfrowej, kradnie całe show.

Tylko jedna przestroga, nie kupujcie Cyberpunk 2077 na PS4 lub Xbox One. W tej chwili gra działa na tych platformach niezbyt dobrze. Wciąż czekamy na właściwe patche od CDPR, co by poprawiły optymalizację gry, ogólny wygląd Night City i zmniejszyły ilość bugów.

Jeśli już macie pełny pakiet gier z listy, to nic straconego. Zawsze możecie zrobić prezent komuś innemu, bowiem nic nie cieszy tak jak sprawianie radości innym (podobno – powiedział autor, po czym zabrał małemu dziecku sąsiadki największego cukierka z koszyka :P)

Źródło: Materiał powstał we współpracy z Media Expert.

Grzegorz Rosa