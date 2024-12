Polskie People Can Fly zwalnia 120 osób. Twórcy Bulletstorm w kryzysie?

Informacje o dużych zwolnieniach docierają również z Polski. W tym wypadku o rozstaniu się ze sporą grupą pracowników poinformowało rodzime studio People Can Fly. Producent mający w swoim portfolio m.in. świetnie przyjęte Bulletstorm przekazał wieści o konieczności zwolnienia około 120 osób. To trudna decyzja, która ma wynikać z presji rynku zewnętrznego. Co dalej z ich projektami?

Polskie studio zwalnia. Zmiany w People Can Fly

Na portalu X (dawniej Twitter) opublikowano oświadczenie CEO People Can Fly, Sebastiana Wojciechowskiego, w którym informuje on o konieczności przeprowadzenia dużych zmian w firmie. Te obejmują przede wszystkim duże ograniczenie zespołu, co przekłada się na zwolnienie 120 osób. Oznacza to również, że producent zamierza ograniczyć do pewnego stopnia plany samodzielnego wydania swoich nadchodzących produkcji. Deweloperów czeka restrukturyzacja, ale to nie wszystko — co dalej z grami?

Na pewno zawieszony zostanie Project Victoria, nad którym deweloperzy pracowali już od jakiegoś czasu. Z kolei zespół tworzący Project Bifrost zostanie widocznie zmniejszony. Nie jest to pierwszy raz w tym roku, gdy rodzimy deweloper ogranicza swój zespół – niestety…

To działanie stało się konieczne, ponieważ presja rynku zewnętrznego utrzymywała się dłużej niż przewidywaliśmy. Rynek gier wideo wciąż ewoluuje i musimy dostosować się do obecnej sytuacji. Podwajamy nasze wysiłki, zatrudniając nowych pracowników i skupiamy się na opracowaniu jednej niezależnej gry. Wierzymy w nasze zespoły, gry i ich potencjał, i nadal jesteśmy niezwykle zaangażowani w kontynuowanie tej podróży, ale musimy dostosować nasze plany do naszych możliwości finansowych.

Sebastian Wojciechowski

Important update from Sebastian Wojciechowski, CEO. pic.twitter.com/UeDV97zEoB — People Can Fly (@PCFPeopleCanFly) December 10, 2024

Ten rok ciężko będzie w ich przypadku uznać za udany. Sporo zwolnień to oczywiście nie wszystko, bo do kluczowych wydarzeń należy dodać również anulowanie Projectu Dagger. Była to kooperacyjna gra RPG, którą rozwijano już od kilku lat, lecz ostatecznie nie ujrzy ona światła dziennego.

Źródło: videogameschronicle.com