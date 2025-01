Polskie People Can Fly powraca do Gears of War. Twórcy pomagają przy E-Day

Gears of War E-Day może być jedną z największych premier 2025 roku (o ile zdąży). Szczególnie że przy projekcie pomaga polskie studio People Can Fly.

The Coalition nawiązało współpracę z polskim studiem People Can Fly, które asystuje w produkcji Gears of War E-Day, najnowszej odsłony kultowej serii brutalnych strzelanek Microsoftu. A w zasadzie to Epic Games, bo Polacy pamiętają jeszcze czasy, gdy nad marką pracował właśnie Epic, pokazując przede wszystkim możliwości Unreal Engine.

Polacy pracują nad Gears of War E-Day

People Can Fly jest złożone z weteranów marki, którzy pomagali w stworzeniu pierwszych trzech odsłon serii. Co ciekawe, wydali także swoją własną pozycję, samodzielny spin-off w postaci udanego Gears of War: Judgment. Teraz, jak oficjalnie potwierdzili przedstawicie studia, wracają do swoich korzeni, współpracując nad E-Day.

Powrót do współpracy nad kolejnym rozdziałem tej legendarnej sagi jest zarówno przywilejem, jak i ekscytującą okazją do rozwijania intensywnej, brutalnej akcji i bogatej fabuły, którą fani pokochali. Jesteśmy głęboko wdzięczni za zaufanie i wsparcie naszych partnerów w tej podróży. – powiedział Sebastian Wojciechowski, dyrektor generalny People Can Fly

Cieszy ta informacja, bo People Can Fly może wnieść do produkcji sporo dobrego. Poza tym ich wybór jako studia asystującego wydaje się sensowny – nie tylko są weteranami serii, ale pamiętają właśnie jej początki. The Coalition wykreowało tak naprawdę zupełnie inną historię, ale nadchodzące E-Day ma zabrać nas w przeszłość, do samych początków inwazji.

Źródło: VGC