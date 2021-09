„Ludzie zwariują” przez jedną z nowych gier PlayStation – twierdzi twórca Kratosa

Twórca pierwszych odsłon God of War twierdzi, że PlayStation bardzo pozytywnie zaskoczy graczy. Wszystko przez jedną grę.

David Jaffe zdradził, że Sony trzyma w zanadrzu bardzo mocną grę, którą może pokazać w najbliższym czasie. Tytuł ten ma zrobić na graczach ogromne wrażenie. Po wpisie dewelopera widać, że jest bardzo podekscytowany tajemniczym dziełem.

Oto bezużyteczny tweet, ale jeśli czegoś nie powiem, to wybuchnę!!! Właśnie dowiedziałem się o nowej grze na PlayStation, którą robią – nie mam pojęcia, kiedy zostanie ujawniona (może w przyszłym tygodniu, może nie), ale wiem, że kiedy to nastąpi, ludzie zwiariują!

David Jaffe utemperował też od razu oczekiwania fanów Konami. Deweloper wspomniał, że nie chodzi mu o powrót Silent Hill i Metal Gear Solid, choć liczy, że wspomniane marki jednak powrócą.

To nie jest to o czym tweetuję. Ponownie, nie będę spojlerował gier o których wiem (że zostaną pokazane – red. ) (…). I nie, to o czym wiem to nie SH czy MGS. Mam jednak nadzieję, że je dostaniemy!

– kontynuował w innym wątku