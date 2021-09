Dzisiaj oficjalnie PlayStation Studios ogłosiło przyłączenie studia Firesprite. Twórcy gier kilku VR dołączają do rodziny Sony.

Po wielu latach współpracy między studiem Firesprite, a PlayStation Studios, ci pierwsi dołączają do rodziny Sony. Dzisiaj oficjalnie ogłoszono przyłączenie studia do japońskiego giganta. Co ciekawe, jest to już czternasty zespół deweloperski należący do PS Studios zaraz obok m.in. Naughty Dog, Sucker Punch Productions, Santa Monica czy Guerrilla Games. Patrząc na portfolio nowego nabytku Sony, studio może skupi się na grach w wirtualnej rzeczywistości. Niemniej czekajmy na informacje o nowych projektach Firesprite.

Portfolio nowego nabytku PlayStation Studios:

The Playroom

Run Sackboy! Run!

The Playroom VR

Air Force Special Ops: Nightfall

The Persistence VR

The PersistenceStar Citizen: Theaters of War (współpraca przy produkcji trybu gry)

Przeczytajcie kilka słów od Mendażera ds. zarządzania Firesprite:

Firesprite z siedzibą w Liverpoolu zostało założone w 2012 z wizją tworzenia gier, które wprowadzą innowacje do wszystkich doświadczeń, nad którymi pracujemy. PlayStation dał nam możliwość stworzenia naszego nowego IP, The Persistence, otrzymaliśmy także swobodę twórczą, aby eksplorować, wprowadzić innowacje i wydać survival horror, z którego jesteśmy bardzo dumni. Teraz, jako część [rodziny – red.] wiemy, że mamy pełne wsparcie PlayStation w kontynuowaniu naszego dziedzictwa łączenia kreatywności i innowacji technologicznych, aby zaproponować prawdziwe oraz niepowtarzalne doświadczenia dla fanów PlayStation. Graeme Ankers Menadżer ds. zarządzania w Firesprite

Jak myślicie, czym nas twórcy jeszcze zaskoczą? Graliście w jakieś tytuły studia? Dajcie znać!