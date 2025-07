Until Dawn 2 czy nowe Siren? Studio PlayStation tworzy szalenie ambitny horror

Firesprite zapowiada nowe AAA na PS5. Mroczny klimat, narracja i pełne zanurzenie mają być fundamentami tej tajemniczej produkcji. Czy to Until Dawn 2?

Brytyjskie studio Firesprite, znane m.in. z Horizon Call of the Mountain i horroru The Persistence, pracuje nad nową, ambitną grą na wyłączność dla PS5. Zespół rekrutuje obecnie producenta do sekcji cinematic, a ogłoszenie zdradza kilka ciekawych informacji o kierunku, jaki obrało studio. Choć konkretów brak, wygląda na to, że szykuje się coś naprawdę dużego.

Until Dawn 2? A może… Siren?

Nowy tytuł, którego kryptonim to ponoć Heartbreak, ma być pełnoprawnym projektem AAA, stawiającym na ciężki klimat, narrację, decyzje gracza i immersję. Brzmi znajomo? Nic dziwnego, bo w branży od dawna krążą plotki, że Firesprite pracuje nad duchowym następcą Until Dawn, a może nawet bezpośrednią kontynuacją. W ogłoszeniu o pracę wspomniano m.in. o silnym nacisku na emocjonalne doświadczenia i zgranie działań w ramach zespołu cinematic, co może wskazywać na interaktywny thriller z filmowym sznytem. Sporo mówiło się również o kolejnym Siren, które jako seria umarło dawno temu.

Problem w tym, że Until Dawn jest już produkcją sprzed niemal dekady, nie mówiąc o marce Siren. Filmowa adaptacja nie osiągnęła spektakularnego sukcesu, a zeszłoroczny remake na PS5 nie zyskał rozgłosu i przyczynił się do zamknięcia studia Ballistic Moon. W tej sytuacji trudno powiedzieć, czy rynek wciąż czeka na powrót tej serii, nawet jeśli odpowiada za niego nowe studio z inną wizją.

Z drugiej strony Firesprite to nie nowicjusze, a Sony od dawna liczy na rozwój marek ekskluzywnych dla swojej platformy. Jeżeli nadchodząca gra faktycznie eksploruje nowe możliwości sprzętowe i stawia na nieszablonową narrację, może być to coś więcej niż tylko nostalgiczna podróż. Klimatyczny horror z dużym budżetem i świeżym podejściem może jeszcze porwać publikę, jeśli tylko nie powieli błędów poprzedników.

Źródło: PushSquare