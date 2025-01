Nadchodzi wielkie wydarzenie PlayStation? Znany insider ma dobre wieści

Popularny w ostatnim czasie insider podzielił się szczegółami na temat daty potencjalnego State of Play. Nie chodzi o styczeń, ale za to w lutym…

State of Play nie jest największym wydarzeniem Sony (Showcase już jak najbardziej), ale pierwsze tego typu wydarzenie na 2025 rok i tak zapowiada się potężnie. Głównie dlatego, że firma cały czas przymierza się do wydania w tym roku Ghost of Yotei i Death Stranding 2, mając także zapewne kilka innych niespodzianek.

PlayStation State of Play już w lutym?

No ale co z tym pokazem? Jeden z internautów postanowił zapytać o to insidera NateTheHate na Twitterze. Wcześniej trafnie ujawnił on datę pokazu Nintendo Switch 2. Japoński gigant pokazał nową konsolę wczoraj. Choć w przeszłości jego przecieki miały różne stopnie wiarygodności, teraz jest zdania, że kolejne State of Play wydarzy się już w lutym.

How's February sound? — NateTheHate2 (@NateTheHate2) January 16, 2025

Nie wiemy niestety, o jaki konkretnie dzień może chodzić. Istnieje na szczęście spora szansa na to, że insider się nie myli i już w przyszłym miesiącu dostaniemy kolejny pokaz gier. Warto zaznaczyć, że swoje własne wydarzenie na przyszły tydzień zapowiedział Xbox.

I choć plany Sony co do kolejnych wielu miesięcy budzą zdecydowanie większe nadzieje niż w ostatnim czasie, firma i tak nie radzi sobie ze wszystkim. Korporacja niedawno anulowała nowe God of War oraz kolejną grę Bend Studio, twórców Days Gone.

Źródło: Twitter