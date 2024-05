Ghost of Tsushima rządzi na PC. Największy hit singleplayer od PlayStation

Jeżeli zastanawiacie się, czy warto kupować Ghost of Tsushima na PC, to odpowiedź najwyraźniej brzmi – jak najbardziej! Tak przynajmniej uważają gracze.

God of War, Horizon Zero Dawn, Forbidden West, Spider-Man i inne… Wśród tylu premier gier na PC od Sony, prym nadal wiedzie Helldivers 2, choć mówimy o grze, która przeznaczona jest do rozgrywki wieloosobowej. W kategorii najpopularniejszych tytułów singleplayer mamy nowego hiciora.

Ghost of Tsushima podbija Steam

Wymienione powyżej gry to potężne hity, których do tej pory użytkownicy PC mogli jedynie zazdrościć graczom PS5 czy PS4. God of War szczególnie, bo w szczytowym momencie jednocześnie w grze znajdowało się aż 73 tys. graczy na Steam. Spora liczba, ale jednak Ghost of Tsushima wygrało. Teraz to najbardziej popularna premiera gry Sony na komputery osobiste.

Wedle danych SteamDB, Ghost of Tsushima: Director’s Cut w szczytowym momencie przyciągnęło przed ekrany ponad 77 tys. graczy. Różnica niby niewielka, ale wystarczająca, aby dzieło Sucker Punch pokonało God of War, stając się jednocześnie największą premierą dla pojedynczego gracza PC z PlayStation.

Sukcesu na miarę Helldivers 2 jednak nie ma. Arrowhead wydało tytuł, który wkrótce po premierze skusił niemal pół miliona graczy, więc tak wybitnego wyniku raczej nie da się szybko powtórzyć. Niemniej Sony znów może być zadowolone. Szczególnie że i gracze pokochali nową przygodę, która ponadto oferuje stabilną liczbę klatek na sekundę. I choć zraził ich wymóg posiadania konta PSN, nie trzeba go mieć do rozgrywki single.

Jeśli również kusi Was GoT na PC, możecie kupić tytuł taniej. Najlepsze oferty dostępne są m.in. na Instant Gaming w promocji, o której pisaliśmy już wcześniej.

Źródło: GamesRadar