PlayStation zmienia strategię, aby “konsekwentnie i nieprzerwanie wydawać hitowe gry”

Plany planami, a jak będzie w rzeczywistości? Jak na razie w obecnej generacji Sony nie dało się poznać jako szczególnie mocny gracz. Na usprawiedliwienie firmy powiem tyle, że reszta też ostatnio “niedomaga”.

PlayStation optymalizuje “harmonogram rozwoju”

W trakcie ostatniego spotkania finansowego dowiedzieliśmy się paru ciekawych rzeczy o kondycji Sony oraz o marce PlayStation. Przede wszystkim wiemy, że zdecydowana większość graczy korzysta z gier dystrybuowanych cyfrowo. Do tego PS5 sprzedało się już w liczbie ponad 61,7 mln sztuk, a zysk w stosunku rok do roku wzrósł o 32% w tym okresie, choć gracze kupują coraz mniej konsol. Do tego podawana wcześniej liczba 116 milionów aktywnych użytkowników PlayStation Network miesięcznie jest najwyższą w historii odnotowaną w czerwcu. Gracze spędzają też 8% więcej czasu na platformie w porównaniu z analogicznym okresem rok temu.

Najciekawszym kąskiem informacji są jednak dalsze plany na rozwój. Firma mierzy przede wszystkim w zwiększenie czasu spędzanego na ekosystemie PlayStation i czasu gry, jednocześnie optymalizując proces produkcji nowych tytułów.

W ramach nowej struktury zarządzania, Platform Business Group stale utrzymuje i zwiększa liczbę aktywnych użytkowników oraz zaangażowanie użytkowników jako priorytetowe inicjatywy i zamierza dalej wzmacniać platformę PS, oraz ustanowić stabilną przestrzeń zarobkową. Ponadto Studios Business Group wzmacnia swój harmonogram rozwoju i optymalizuje projekty deweloperskie w celu konsekwentnego i ciągłego wydawania hitowych tytułów. – powiedział dyrektor finansowy i dyrektor operacyjny Sony Hiroki Totoki

Jak na razie z biznesowego punktu widzenia idzie im nieźle. Helldivers 2 przebiło prognozowaną sprzedaż, a Ghost of Tsushima na PC również sobie zadziwiająco świetnie. Firma obecnie chce przeprowadzić “restrukturyzację kosztów i optymalizację portfela” przy jednoczesnym zwiększeniu wydajności.

Źródło: Simulation Daily