Oryginał na PlayStation pozwala odpalać pirackie gry. Ukryty kod ujawniony po latach

Lata 90. były czasem pirackich kopii gier, które kupowaliśmy na bazarkach i wymienialiśmy się nimi z kolegami po szkole. Sposobów na spiracenie pierwszej konsoli PlayStation było kilka, a najpopularniejszy to wmontowanie w płytę główną specjalnego układu scalonego. Jednak posiadacze PSX-a byli na tyle kreatywni, że odkryli inne możliwości. Nie każdy wie, ale piracie wersje gier można było uruchamiać nawet na nieprzerobionej konsoli. Wystarczyło mieć zwykłą płytę Demo One, dołączaną wówczas do każdej nowej konsoli. Sposób polegał na tym, by w odpowiednich momentach podmieniać oryginał z piratem. Lecz nie o tym dzisiaj chcemy pisać, lecz o sprawie, która dopiero teraz wyszła na jaw. Dotyczy ukrytego kodu w popularnym niegdyś tytule Alien Resurrection.

Piraty na PlayStation dzięki kodowi w oryginalnej grze

Na YouTube’owym kanale Modern Vintage Gamer pojawił się interesujący filmik, którego autor pokazuje jeden z nieznanych wcześniej tajnych kodów do Alien Resurrection. Co najciekawsze, „zaszyto” go w oryginalnej grze i zrobił to sam deweloper. To pozostałość po testach sprzed premiery. Wspomniana gra z Obcym miała zostać wydana na więcej niż jednej płycie, więc sprawdzano w niej funkcję zmiany płyt. Po latach tajemnica została wyjawiona przez jednego z programistów. Chodzi o Martina Pipera, to on zdradził autorowi filmiku tajny kod.

Okazuje się, że za pomocą dosyć skomplikowanej kombinacji przycisków, poprzez oryginalną grę Alien Resurrection, można uruchomić na PS One pirackie gry. Na materiale wideo widzimy, jak taki trick działa na przykładzie spiraconego Silent Hill.

Oczywiście sama możliwość uruchamiania piratów na PSX-ie szału nie robi, lecz fakt, że oryginalna gra posiadała już w dawnych latach taką „funkcję”, jest naprawdę zadziwiające.