PlayStation zaskakuje graczy prezentami na zakończenie Days of Play

PlayStation rozdaje graczom prezent na zakończnie Days of Play 2024. Wydarzenie dobiegło końca, ale każdy może zdobyć jeszcze zestaw awatarów!

Przez ostatnie tygodnie gracze korzystający z konsol Sony mogli sporo zaoszczędzić. Days of Play 2024 to coroczne wydarzenie będące niejako świętem fanów PlayStation. Niestety, już się zakończyło. Na osłodę mogę jednak Was poinformować, że jest jeszcze jedna rzecz, którą firma przygotowała dla swoich fanów.

I nie, nie chodzi tu o gry za darmo, ale o inną formę prezentu dla graczy, czyli zestaw cyfrowych awatarów. Są jednak o tyle ciekawe, że pochodzą z gry Astro Bot! To jedna z ciekawiej zapowiadających się gier na wyłączność PS5 na następne miesiące, więc taki prezent może trafić w gusta wielu graczy.

Jak odebrać prezent od PlayStation?

Tak naprawdę nie ma nic prostszego, a wszystko opiera się na wpisaniu specjalnego kodu przeznaczonego dla europejskich użytkowników. Trzeba udać się na PlayStation Store i zalogować na własne konto. Potem klikamy awatar naszego profilu na górze ekranu, po czym kllikamy opcję “Wykorzystaj kod”. Podajemy poniższy kod, klikamy “wykorzystaj” i potwierdzamy raz jeszcze – viola! To wszystko!

Zestaw awatarów z Astro Bot – z kodem “JPFQ-66LN-QGLJ“

W zamian otrzymacie cztery awatary z uroczym robocikiem. Możecie z nich korzystać dowolnie, ale wydają się teraz idealną opcją na osłodzenie mijających miesięcy przed premierą gry. Astro Bot na PS5 zadebiutuje już 6 września 2024 roku. Powyższy kod na darmowe awatary obowiązuje do 11 lipca. Dlatego polecam zrealizować go czym prędzej.

