PlayStation Portal w Polsce — znamy cenę. Polacy zagrają później, niż reszta

PlayStation Portal w Polsce

Do oficjalnej premiery PlayStation Portal zostało niewiele czasu. Z tej okazji do oferty jednego ze sklepów wpadło urządzenie Sony. Możecie już składać preorder, przy okazji znając oficjalną cenę urządzenia. Sprzęt do PS5 został wyceniony w naszym kraju na 999 zł. Link do oferty znajduje się poniżej:

PlayStation Portal – 999 zł (preorder)

Wybrańcy, czyli gracze z niektórych państw będą mogli świętować oficjalną premierę już 15 listopada. Niestety, w Polsce przyjdzie nam poczekać trochę dłużej. Okazuje się, że gadżet od Sony zadebiutuje w naszym kraju dopiero 1 grudnia. Cóż, musimy uzbroić się w nieco więcej cierpliwości.

Na osłodę dodam, że na rynek wejdą też nowe zestawy słuchawkowe Sony. Mowa o modelach Sony PULSE Elite oraz Sony PULSE Explore. Model Elite zadebiutuje w Polsce 21 lutego 2024 roku, a Explore (model douszny) 12 stycznia. Preordery też są dostępne:

Słuchawki bezprzewodowe z mikrofonem Sony PULSE Elite – 659 zł

Słuchawki bezprzewodowe z mikrofonem Sony PULSE Explore – 949 zł

Smuci fakt, że na Portal przyjdzie nam jeszcze poczekać, ale przynajmniej jego premiera nadejdzie jeszcze w tym roku. Słuchawki to z kolei gadżet, który zakupimy dopiero po nowym roku. Swoją drogą, wiecie, jakie dobre słuchawki do PS5 warto kupić? Przygotowaliśmy ostatnio poradnik, który na pewno pomoże w podjęciu decyzji zakupowej. Bez dobrych słuchawek nie ma co grać!