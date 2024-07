PlayStation nie wspiera swoich gier na Steam Deck? Gracze wściekli na Sony

PlayStation i gry na Steam Decku. Są problemy, gracze wkurzeni

Ciężko nie zauważyć pecetowej ofensywy, którą już od jakiegoś czasu uskutecznia Sony. Japońska firma obrała za cel zdobycie serc graczy na PC, wypuszczając sporo ekskluzywnych do tej pory marek na komputery. Ich gry lądują na Steamie, cieszą się dużą popularnością i prezentują się genialnie. Porty takich produkcji, jak Ghost of Tsushima czy Horizon Forbidden West działają świetnie, a niektóre z nich zostały nawet zweryfikowane na Steam Decku. Nie ma problemu, aby na konsoli Valve zagrać w Marvel’s Spider-Man czy God of War. No dobra, problemów nie było, ale zaczynają się pojawiać.

Wychodzi na to, że PlayStation niejako cofnęło albo zrezygnowało ze wsparcia dla swoich gier na konsoli Valve. Ostatnio jeden z graczy poinformował, że na przenośnym urządzeniu nie da się uruchomić bety nadchodzącej strzelanki Concord. Przy próbie uruchomienia, gra wyrzuca nam błąd informujący o braku wsparcia dla Protona.

Proton to warstwa Linuksa (na którym działa Steam Deck), pozwalająca odpalać windowsowe gry na Decku. Umożliwia również korzystanie z nakładki PlayStation Overlay. Gracze są wściekli — w zasadzie z dnia na dzień okazało się, że niektórzy nie mogą już uruchamiać swoich gier od Sony na mobilnej konsoli. Pojawiły się nawet głosy, że Sony może chcieć w ten sposób… utorować sobie drogę do wypuszczenia własnej konsoli.

Czyżby Japończycy ponownie chcieli wkroczyć w świat konsol przenośnych? Ich ostatnia próba stworzenia takiego urządzenia, czyli PS Vita, okazała się klapą. Teraz są jednak bogatsi w cenne doświadczenie.

