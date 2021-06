Jeszcze jedna gra za darmo od PlayStation. Odbierzcie tytuł na PS4 i PS5

Na PlayStation Store pojawiła się kolejna darmowa gra. Możecie odebrać bezpłatnie już teraz ciekawą produkcję na PS4 i PS5.

Posiadacze konsol Sony mogą odebrać za darmo następną produkcję. W PS Store pojawiła się gra YOU ARE BEING FOLLOWED od studia Uncommon Chocolate. Możecie ją odebrać w tym miejscu. Oferta prawdopodobnie nie jest ograniczona czasowo. Na wszelki wypadek warto jednak się spieszyć.

Oparta na nagrodzonej nagrodą BAFTA YGD koncepcji i stworzona przez Uncommon Chocolate. YOU ARE BEING FOLLOWED bada perspektywę Emmy – niewidomej kobiety zmagającej się z nieznanym. Do Emmy dołącza jej podstarzały pies przewodnik, Samuel, który jako zwierzę stał się wsparciem emocjonalnym, ponieważ podważane są podstawy ich relacji. Krótka gra z dźwiękiem przeznaczona wyłącznie na PS VR, w której gra skupia się na brzmieniu – istniejącym głównie jako element nastroju. Styl graficzny gry wykorzystuje abstrakcyjne reprezentacje, aby zilustrować świat, jaki wyobraża sobie wokół niej niedowidząca bohaterka. – czytamy w opisie gry

Warto mieć na uwadze, że to gra na PlayStation VR. Oznacza to, że jeśli chcecie zagrać w nią na PS5, potrzebujecie specjalnej przejściówki. W przeciwnym wypadku będziecie musieli odkurzyć swoje PS4 i odpalić grę przy jego pomocy.

Jeśli polujecie na darmówki, to śledźcie nasz dział z promocjami. Bezpłatne gry pojawiają się tam bardzo często.