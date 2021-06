Zapraszamy na weekendowy przegląd aktualnej oferty na konsole PS5. Oto ceny i wszystkie dostępne zestawy, w tym ten oficjalny od Sony.

Aktualna oferta i ceny PlayStation 5 wykładamy Wam jak na tacy poniżej. W tej chwili konsola jest dostępna w Media Markt, Media Expert, RTV Euro AGD oraz polskim oddziale Amazon.

PlayStation 5 – gdzie najtaniej?

W chwili publikacji tego mini-przeglądu ofert najniższą cenę oferuje Euro i to na oficjalne bundle od Sony, w którym znajdziemy konsolę PlayStation 5, grę Ratchet & Clank: Rift Apart Bundle oraz abonament PlayStation Plus (3 m-ce). Cena to 2817 zł.

Ceny PS5 w sklepach – aktualne oferty

Poniższe oferty układamy według cen, od najtańszego do najdroższego. Wszystkie pochodzą ze wspomnianych sklepów:

Mamy zatem równiutko 10 różnych zestawów z konsolą PS5. Ceny w większości poniżej 3 tys. zł. Dajcie znać, czy zamawiacie któryś z nich.

