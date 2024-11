Sony pracuje nad nową konsolą. PS5 w wydaniu, jakiego jeszcze nie było

Od lat nie doczekaliśmy się przenośnej konsoli Sony z prawdziwego zdarzenia. Kultowe PSP nadal żyje w sercach wielu graczy, a i PS Vita – choć zdecydowanie za mało wspierana – i tak zdobyła sporą popularność. Rynek w ostatnich latach zwraca się w kierunku handheldów, więc i Sony zamierza wrócić do tego pomysłu.

Gry PlayStation, ale przenośne

Nie jest już żadną tajemnicą, że Xbox pracuje nad swoim pierwszym, własnym handheldem. Szczegółów nie znamy, ale w dobie popularności takich sprzętów jak choćby Steam Deck, może się to okazać genialnym pomysłem. Tym bardziej że gigant z Redmond jeszcze nie wypuścił przenośnej platformy. Nintendo tymczasem w przyszłym roku wyda Switcha 2, ale co na to Sony?

Japoński gigant nie może przecież pozostać biernym na takie zdarzenia, więc i on pracuje nad nową konsolą przenośną. W ostatnich latach o tego typu urządzeniu od Sony jedynie spekulowano. Jak jednak informuje Bloomberg, powołując się na swoje najnowsze ustalenia, obecnie inżynierowie firmy pracują nad kolejną generacją handhelda. Konsola miałaby uruchamiać gry z PS5.

Produkt ten ma na celu zwiększenie zasięgu Sony i konkurowanie z Nintendo Co. na rynku gier przenośnych, według osób zaznajomionych z jego rozwojem. Przeciwdziałałby również potencjalnemu sprzętowi mobilnemu od producenta Xbox, Microsoft Corp., który również pracuje nad prototypami w tej kategorii. Przenośne urządzenie Sony jest prawdopodobnie oddalone o lata od premiery i firma może nadal zdecydować się nie wprowadzać go na rynek, powiedzieli ludzie, prosząc o niepodawanie ich nazwisk. – informuje Bloomberg

W obecnej generacji otrzymaliśmy tak naprawdę wyłącznie urządzenie PlayStation Portal, który umożliwia wyłącznie strumieniowanie gier odpalonych na PS5… no, prawie. Obecnie, po ostatnich aktualizacjach, gracze mogą także strumieniować gry w planie PS Plus Premium, co znacząco zwiększa funkcjonalność konsoli. Jednak nadal nie można mówić o prawdziwym handheldzie.

