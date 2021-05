Sony rozkręca się z grami PlayStation na PC? Kolejne tytuły na Steam

Sekcja gier PlayStation została kolejny raz zaktualizowana na platformie Steam. Lista gier zwiększyła się o kolejne 3 produkcje.

W ostatnim czasie PlayStation ma ambitny plan wejścia ze swoimi tytułami ekskluzywnymi na komputery osobiste. W związku z tym firma zdecydowała się wybrać obecnie najpopularniejszą platformę na PC – Steam. 18 maja premierę tam miało ostatnio Days Gone. Od wielu miesięcy możemy zakupić również pecetowe wydanie Horizon Zero Dawn.

Parę dni temu pisaliśmy o kolejnych, tajemniczych produkcjach, które kryją się na steamowej stronie wydawcy. Jak się okazuje, najpewniej kolejne tytuły zmierzają do tego cyfrowego sklepu. Wchodząc ponownie na kartę dedykowaną grom ze stajni PlayStation, dowiemy się, że lista produkcji zwiększyła się w ciągu 3 dni z 41 do 44. Niestety, wiele z nich ma status niewidocznych, dlatego nie wiemy, co się pod nimi kryje.

Warto uwzględnić fakt, że liczba tych „gier” uwzględnia również DLC. Po stosownych kalkulacji wyjdzie nam, że znane są łącznie 27 pozycji (6 gier i 21 rozszerzeń). Pozostałe 17 sekretnych wpisów najpewniej w większości dotyczy właśnie dodatków, jednakże prawdopodobnie mamy do czynienia z od jednej do trzech pełnoprawnych produkcji.

