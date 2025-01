PlayStation zniosło absurdalny wymóg. Gracze na PC mogą liczyć na darmowe dodatki

„No w końcu” – mogą wykrzyczeć zadowoleni gracze, którzy po tak długim czasie zostali wysłuchani przez japońską korporację. Sony wymagało bowiem od swojej społeczności na PC czegoś tak niepotrzebnego, że aż irytującego. Dla wielu graczy wręcz niemożliwego, bo jeśli PSN nie jest dostępne w ich regionie, nie mogli oni założyć tam konta. A co za tym idzie – nie było opcji powiązania konta i uruchomienia wielu gier także na PC, które wymagały spełnienia tego absurdalnego warunku.

Gry PlayStation na PC bez PSN, ale za to z bonusami

W ostatnim poście na blogu PlayStation firma tłumaczy, że gracze na PC nie będą mieli wymogu łączenia konta PSN w celu zagranie w kilka ostatnich i zbliżających się premier firmy. Oznacza to, że bez konta PSN zagracie w Spider-Mana 2, God of War Ragnarok, The Last of Us Part II Remastered (debiut 3 kwietnia na PC) oraz Horizon Zero Dawn Remastered. Nadal oczywiście będziecie mogli powiązać swoje konto PSN, ale nie jest to obowiązkowe, choć przynosi kilka korzyści.

Przede wszystkim gracze zyskają możliwość wbijania trofeów, a także zgarnięcia bonusów cyfrowych do wspomnianych tytułów. Sony ujawniło nawet, o jakie bonusy dokładnie chodzi.

Marvel’s Spider-Man 2 – dwa stroje Spider-Man 2099 Black Suit oraz Miles Morales 2099

God of War Ragnarok – zestaw zbroi Black Bear dla Kratosa oraz pakiet 500 Hacksilver i 250 punktów doświadczenia

The Last of Us Part II Remastered – 50 dodatkowych punktów na aktywację bonusowych funkcji oraz specjalny strój dla Ellie

Horizon Zero Dawn Remastered – dostęp do stroju Nora Valiant

PlayStation Network jest więc teraz możliwością, a nie koniecznością. Sony nadal stawia na zyskanie jak największej liczby aktywnych kont na swojej własnej platformie, ale przynajmniej robi to dobrze, zachęcając dodatkowymi prezentami.

Źródło: PlayStation Lifestyle