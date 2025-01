Dwa wielkie hity PlayStation dostaną filmy. Ghost of Tsushima otrzyma jeszcze jedną adaptację

Sony nie ma tak kolorowo ze swoimi adaptacjami własnych gier, bo nie wszystko się udaje tak samo dobrze. Na przykład Uncharted jako gra to przecież kultowy fenomen, a film… no cóż, mógłby być znacznie lepszy. Nie przeszkadza to jednak firmie w rozwijaniu się również na innych polach. Na targach CES 2025 oficjalnie zapowiedziano kolejne adaptacje.

Asad Qizilbash z PlayStation Productions oficjalnie zapowiedział film na podstawie hitowej serii (a przede wszystkim drugiej części) Helldivers. Obraz ten ma powstać we współpracy z Sony Pictures. To jednak nie koniec dobrych wieści, bo i Horizon otrzyma aktorską adaptację. Taka faktycznie była planowana, lecz w formie serialu od Netfliksa. Streamingowy gigant niestety anulował projekt jakiś czas temu.

Jednocześnie Sony rozwija kilka innych projektów (czasami we współpracy z innymi graczami na rynku telewizyjno-filmowym). HBO wyda niebawem drugi sezon serialu The Last of Us. Z kolei Amazon w pocie czoła pracuje nad aktorską, odcinkową wersją God of War. Nadal powstaje również filmowa adaptacja Ghost of Tsushima. Ta ostatnia gra nie tylko dostanie także kontynuację, ale i serial anime. Odpowiadać za niego ma Takanobu Mizuno (Star Wars: Visions The Duel) oraz Kamikaze Douga. Scenariuszem zajmie się Gen Urobuchi. Wiemy, że serial animowany ma zadebiutować w 2027 roku.

Źródło: VGC