Stranger of Paradise Final Fantasy Origin zapowiedziane. Rozgrywka z souls-like’owego Finala

Popkulturowy kombajn lubujący się w literaturze weird fiction, filmowych horrorach, dobrej muzyce i grach wszelkiego rodzaju. Po godzinach studiuje game design i pielęgnuje pasję do sportu.

Doczekaliśmy się oficjalnej zapowiedzi Stranger of Paradise Final Fantasy Origin. Za nietypowe wcielenie marki FF odpowiada słynne Team Ninja

Niedawne plotki częściowo się potwierdziły. Square Enix zapowiedziało nowe wcielenie serii Final Fantasy. Za Stranger of Paradise Final Fantasy Origin odpowiada studio Team Ninja. Możecie je znać chociażby z serii Nioh i Ninja Gaiden.

Tytuł zadebiutuje na konsolach aktualnej i poprzedniej generacji. Nie spodziewajmy się jednak debiutu w ciągu najbliższych miesięcy. Premierę gry ustalono na 2022 rok, więc trzeba poczekać na więcej konkretów.

Rozgrywka nieco przypomina gry souls-like, choć nadal czuć tu sznyt Team Ninja. Walka jest dynamiczna, widowiskowa i dodatkowo warto zwrócić uwagę na dość mroczny klimat.

Co ciekawe, gra zbiera dość mieszany odbiór od graczy. Pod zwiastunem znajdziemy sporo słów krytyki. Fani wskazują, że Stranger of Paradise wygląda jak niezbyt oryginalna gra, która żeruje na znanej marce. Póki co jest trochę za wcześnie na osądy i zaczekałbym na kolejne materiały. Kto wie, może Team Ninja znowu pokaże pazur?