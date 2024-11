Wielka wyprzedaż z okazji Black Friday 2024 w PS Store. Mnóstwo przecen gier na PS4 i PS5

Mega rabaty na gry wideo to okazja nie do przecenienia. Teraz gracze korzystający z konsol PS4 lub PS5 mogą kupić mnóstwo wielkich hitów (i nie tylko) w niższych cenach. Rabaty są spore, przecen jest sporo, więc jest w czym wybierać. Black Friday 2024 w PS Store uznaję więc za rozpoczęte. Aby nieco ułatwić Wam podejmowanie wyborów, wybrałem 20 najciekawszych tańszych gier, w które po prostu wypada zagrać.

Ale powoli – zanim przejdziemy do samych rabatów, musicie pamiętać, że da się zaoszczędzić podwójnie. Jak? To banalnie proste, bo wystarczy tylko wybrać dane doładowanie do portfela PSN w Instant-Gaming i je kupić. Obowiązują na nie obecnie spore przeceny, więc w ten sposób właśnie da się oszczędzić dwa razy.

Doładowania te możecie również wykorzystać na zakup abonamentu PS Plus, na który, swoją drogą, również obowiązuje osobne rabaty. Jeśli kupicie doładowanie, tutaj także możecie oszczędzić dwa razy.

Najciekawsze przecenione gry na PS4 i PS5 z okazji Black Friday 2024:

Jak więc widzicie, rabatów jest bez liku. Mnóstwo gier dostało spore obniżki cen, a w połączeniu z możliwością kupna tańszego doładowania do PSN macie tak naprawdę jeszcze więcej pieniędzy zostawionych w portfelu. Jednocześnie zachęcam do samodzielnego sprawdzenia pełnego katalogu tańszych tytułów z okazji Black Friday 2024. Nie zapomnijcie również sprawdzić list życzeń!

Źródło: PlayStation Store