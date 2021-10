Dawny szef PlayStation o wydawaniu gier na PC. Są kiepskie wieści dla graczy komputerowych

Były szef PlayStation opowiedział o wydawaniu gier na komputerach osobistych. Shawn Layden był z firmą do 2019 roku i już wtedy rozpoczęto planowanie ekspansji na PC.

Layden potwierdził w trakcie wywiadu, że nie powinniśmy spodziewać się premier Sony na PC. Oznacza to, że – podobnie jak teraz – na komputerach będą ukazywać się tytuły, które debiut mają już dawno za sobą.

Były szef firmy opowiedział też, skąd w ogóle wziął się pomysł na dotarcie do graczy PC. Uzasadnienie może nie zaskoczy wielu osób, ale pokazuje punkt widzenia wydawcy.

Musimy udać się tam, gdzie oni (gracze bez konsol – red. ) są, ponieważ zdecydowali się nie przychodzić do mojego domu, więc teraz ja muszę udać się do ich domu. Dlaczego nie wezmę jednej z naszych najlepiej sprzedających się gier, która już wysadziła rynek w powietrze, jest na nim od 18 lub 24 miesięcy, nie ma żadnych działań detalicznych związanych z tym tytułem. Nie wymieniam jednej sprzedaży na drugą, i nie przeniosę jej na komputery osobiste (…) – wy nie zdecydujecie się przyjść do PlayStation, ale pozwólcie, że pokażę wam, co tracicie.

– powiedział Shawn Layden w rozmowie z What’s Up PlayStation