Ostatni moment na zdobycie darmowego adaptera do PS5. Koniec akcji na dniach

Firma Sony praktycznie od samego debiutu PS5 umożliwia zdobycie darmowego adaptera potrzebnego do uruchomienia pierwszej generacji gogli PSVR na najnowszym sprzęcie korporacji.

PlayStation VR na PS5 za pomocą darmowego adaptera

Informacja sama w sobie nie jest więc świeża, bo gracze mogą zamawiać darmowe akcesorium bez opłat już tak naprawdę od dawna. Teraz jednak warto wrócić do akcji, bo właśnie dobiega końca. Po latach Sony chyba zrozumiało, że większość chętnych już zgarnęła kluczowy sprzęt. Jeśli więc nadal tego nie zrobiliście, to macie jeszcze kilka dni na złożenie zamówienia.

Sony za darmo wyśle Wam adapter do PSVR (pierwszej generacji), czyli gogli z PS4. Można je uruchamiać na PS5, ale potrzeba do tego jeszcze kamery PlayStation Camera. Jej podłączenie nie jest już niestety takie łatwe, chyba że skorzystamy ze wspomnianego adaptera. Z uwagi na to, że bez niego nie da się grać, firma od dawna oferuje go za darmo. Aby go zdobyć, należy udać się na poniższą stronę i podać wymagane dane.

Piszemy o tym, bo akcja kończy się dosłownie za kilka dni. Darmowe akcesorium można odbierać do 26 października 2024 roku, po czym strona najpewniej wygaśnie i nie będzie można składać zamówień. Jeśli więc macie PSVR i PS5, ale nie możecie sprawić, aby ze sobą współdziałały, warto jak najszybciej skusić się na ten “prezent”.

Warunki akcji:

Każdy posiadacz gogli PS VR i kamery PS Camera lub posiadacz kamery PS z kompatybilną grą kwalifikuje się do otrzymania adaptera kamery PlayStation Camera (limit jednego adaptera na gospodarstwo domowe).

Wejdź na stronę playstation.com/camera-adaptor i wypełnij formularz, aby zamówić bezpłatny adapter.

To zależy od regionu, trzeba jednak przygotować się na podanie numeru seryjnego modułu procesora PS VR, swojego imienia, nazwiska, adresu e-mail, adresu dostawy i numeru telefonu. Numer seryjny znajdziesz na tylnym panelu modułu procesora PS VR. W zależności od regionu numer zaczyna się od litery C, M lub P.

Miłego grania!

Źródło: PlayStation