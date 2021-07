7 trudnych bossów, których z łatwością pokonacie przy użyciu exploitów [WIDEO]

Ekipa zagranicznego kanału PlayStation Access przygotowała nagranie, w którym opowiada o swoich przeżyciach z trudnymi walkami z gier. By pokonać bossów, musieli użyć exploitów.

Założę się, że znaczna większość graczy natknęła się w swoim życiu na takie momenty w grach, gdzie trzeba było użyć drobnych oszustw. Na tego typu sytuacje najczęściej można napotkać w tytułach zręcznościowych, ale nie tylko w takich. Poniższe nagranie zbiera też i takie przykłady, dlatego tym bardziej zachęcam do obejrzenia:

Moją uwagę zwróciły sytuacje z powyższego wideo związane z wychodzeniem poza zasięg bossa, aby ten po prostu zgłupiał. Są to jedne z najpopularniejszych exploitów i w naprawdę wielu produkcjach da się ich użyć.

Nie będę ukrywał, że zaśmiałem się w duchu, gdy zobaczyłem fragment z lwami z Crasha Bandicoota. Schowanie się w rogu planszy skojarzyło mi się z The Binding of Isaac: Afrerbirth. Tam podczas walki z bossem w katedrze można uniknąć jego ataków w ten sam sposób.

Drodzy Czytelnicy, a może Wy znacie jeszcze lepsze przykłady z innych produkcji, gdzie w efektowny lub efektywny sposób można było wykorzystać niedoróbki, by poradzić sobie z trudnymi przeciwnikami? Jeśli tak, dajcie znać w komentarzach. Być może dzięki temu komuś pomożecie.

