Sony udostępniło raport finansowy, z którego wynika, że do kwietnia przyszłego roku możemy się spodziewać prawie 15 milionów nowych PlayStation 5. Sprzedaż urządzeń ma wzrosnąć aż do 22.6 miliona.

Sony zapewnia, że już mają wystarczającą ilość chipów, aby wyprodukować kolejne konsole PlayStation 5. Według japońskiego giganta, w roku fiskalnym 2021/2022 na rynek trafi 14.8 miliona urządzeń. To z kolei może oznaczać sprzedaż aż 22.6 miliona konsol w ciągu całego dotychczasowego okresu sprzedażowego. Jeśli Japończykom to się uda, to pobiją swój historyczny rekord. Należy on obecnie do PlayStation 4, które w tym samym czasie trafiło do 22.4 mln użytkowników.

Najnowsze informacje wskazują o sprzedaży około 10.1 miliona sztuk PlayStation 5. Znacznie więcej gracze kupili gier, bo aż 63.3 miliona. Trzeba jednak mieć na uwadze, że wynik ten obejmuje również zakupy na PS4. Jako ciekawostkę warto wspomnieć, że aż 10.5 miliona produkcji pochodzi od producenta sprzętu. 71% wszystkich gier nabyto za pośrednictwem dystrybucji cyfrowej, co zapewne ucieszy księgowych Sony (spory zysk otrzymują z prowizji).

PlayStation Quarter Earnings



– PlayStation 5 has shipped 10.1 million units since launch. 2.3m last quarter

– 63.6m games sold last quarter. 71% of games sold were digital and 10.5m First Party games sold

– 46.3m PlayStation Plus Subscribers

– 104 million monthly active users pic.twitter.com/Cq396dJQcp — Benji-Sales (@BenjiSales) August 4, 2021

Ponadto zarejestrowano w bazie 46.3 miliona użytkowników, którzy płacą za abonament PlayStation Plus. Mimo to zauważono spadek aktywnych graczy w miesiącu aż o 10 milionów. Ostatnio o tym pisaliśmy, trzeba jednak dodać, że świat powoli wraca do normalności, zatem ludzie mniej czasu spędzają grając w domu. Zapaleni gracze zapewne nadal będą aktywni, jednak sporo ludzi bawiących się w elektroniczną rozgrywkę podczas lockdownu, może już tak często nie spędzać czasu przy konsoli.