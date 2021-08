Sony zabezpiecza części do PlayStation 5. To czekam na konsolę w normalnej cenie

Od najmłodszych lat pasjonat game devu i największy w Polsce fanboy Nintendo. Oprócz tego hobbistycznie kolekcjonuje dużo niepotrzebnych, geekowskich gadżetów. Co weekend student game designu.

Wygląda na to, że Sony podjęło stosowne kroki, aby zapewnić graczom z całego świata lepszy dostęp do PS5. Czy to początek końca czasów, gdzie ciężko o zakup next-genowej konsoli?

Podczas kwartalnej konferencji prasowej Sony głos zabrał między innymi Hiroki Totoki, czyli osoba pełniąca rolę dyrektora finansowego firmy. Zapytano go o kwestię dostępności PS5 w kontekście deficytu półprzewodników potrzebnych do produkcji tego sprzętu. W odpowiedzi inwestorzy usłyszeli, że podjęto już procedurę zabezpieczenia chipsetów potrzebnych do zwiększenia produkcji – informuje Twinfinite.

Totoki opowiedział też o ambitnych planach zwiększenia sprzedaży PS5 do końca tego roku fiskalnego (czyli do marca 2022 roku). Za cel postawiono ponad 14,8 mln sprzedanych sztuk. Obecnie next-genowa konsola PlayStation trafiła do nieco ponad 10 mln odbiorców, dlatego możemy mówić o prawie dwukrotnym zwiększeniu nabywców. Liczby te bez wątpienia robią wrażenie, ale czy są realne? W mojej opinii tak.

Cały czas obserwujemy zainteresowanie naszych Czytelników piątym „plejem” i niejednokrotnie dowiedzieliśmy się z komentarzy, że nie każdemu udało się zdążyć z zakupem. Zachęcam do odwiedzenia Działu Promocji, aby być na bieżąco z najlepszymi ofertami. Oczywiście oprócz PlayStation 5 znajdziecie tam masę innych, świetnych okazji na gry i sprzęty gamingowe.

A Wy już dorwaliście swojego next-gena? Było ciężko? A może macie jakieś rady odnośnie zakupu. Zachęcam do podzielenia się tymi informacjami pod artykułem.