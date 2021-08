Sony wybierze za Ciebie broń w grze. Jest już pomysł, jak to ma działać

Sony zgłosiło do opatentowania własny projekt, dzięki którem sztuczna inteligencja ma pomóc niedoświadczonym graczom w wyborze broni lub pojazdu.

Serwis SegmentNext poinformował, że japoński gigant Sony zgłosił wniosek patentowy rok temu, jednak tydzień temu został on opublikowany przez Biuro Patentów i Znaków Towarowych Stanów Zjednoczonych. Patent dotyczy systemu mającego wspierać w wyborze broni mniej doświadczonych graczy. Technologia ma być używana na konsoli PlayStation 5. Co ciekawe, system odnosi się również do pojazdów i przedmiotów.

System ma sprawdzać jakich broni używali inni, bardziej doświadczeni gracze, którzy pomyślnie poradzili sobie z danymi problemami. Następnie baza informacji, będzie polecać mniej doświadczonym użytkownikom rekomendowane wyposażenie, gdy ci będą mieć trudności w graniu. Oczywiście wszystkie działania ma wykonywać sztuczna inteligencja, według określonych algorytmów.

Poniżej znajdziecie argumentację strony wnoszącej:

W rozumieniu niniejszego dokumentu, gracze symulacji komputerowych takich jak gry wideo często muszą mierzyć się z wyborem wirtualnej broni w grze. Jak dalej zrozumiano w niniejszym dokumencie, niedoświadczeni gracze nie podejmują właściwych decyzji, co prowadzi do ich frustracji. (…) Wirtualne narzędzie może zawierać wirtualną broń lub wirtualny pojazd. Fragment wniosku

Jeśli macie ochotę, to załączam link do wniosku na opatentowanie systemu.

Mnie ten pomysł się podoba. „Wystawienie pomocnej ręki” do graczy, którzy dopiero zaczynają swoją zabawę z elektroniczną rozrywką, to zawsze super opcja. Gry powinny przede wszystkim sprawiać frajdę i zachęcać do zabawy, niż frustrować. Poza tym nie każdy ma ochotę przerywać rozrywkę, aby poszukać w Internecie solucji.