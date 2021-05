Jeśli posiadacie PlayStation 5, to z pewnością powinniście zerknąć na gry, które ukażą się w tym miesiącu.

Maj powoli nam rozkręca obecny rok jeśli chodzi o duże premiery. Na naszej liście znajdziecie między innymi Resident Evil Village, dodatek do Assassin’s Creed: Valhalla oraz Mass Effect: Legendary Edition. To jednak nie wszystko.

Poniższe zestawienie zawiera również sporo mniejszych produkcji. Subnautica: Below Zero z pewnością zadowoli miłośników gier przygodowych, tak samo jak Call of the Sea. My jesteśmy też ciekawi dość nietypowej zręcznościówki Aerial_Knights Never Yield.

Data premiery Gra Gatunek 6 maja Skate City Zręcznościowy 7 maja Hood: Outlaws & Legends Akcji 7 maja Resident Evil Village Akcji/horror 13 maja AC: Valhalla – Wrath of the Druids Akcji/RPG 14 maja Mass Effect: Legendary Edition RPG 14 maja Subnautica: Below Zero Przygodowy 18 maj void tRrLM();++ //Void Terrarium++ RPG 19 maja Aerial_Knights Never Yield Zręcznościowy 20 maja The Amazing American Circus Strategiczny maj Call of the Sea Przygodowy maj Chicory: A Colorful Tale Przygodowy maj DYING: 1983 Przygodowy maj Yonder: The Cloud Catcher Chronicles – Enhanced Edition Przygodowy

Robert Ocetkiewicz Fan wszelkiego rodzaju FPS-ów oraz wyścigów. Nie stroni również od gier sportowych i dobrych bijatyk w stylu Tekkena.