Dziś Resident Evil Showcase. Czego możemy spodziewać się po konferencji?

Już dziś odbędzie się konferencja Resident Evil Showcase. Zobaczymy na niej kilka ogłoszeń i prezentację Village oraz prawdopodobnie parę niespodzianek.

Seria Resident Evil rozwija się błyskawicznie i właściwie nieustannie ewoluuje. Capcom uraczył swoich fanów paroma odnowionymi, klasycznymi odsłonami, ale także zupełnie nowymi adaptacjami słynnego uniwersum.

Nadchodzące Resident Evil Village to gra, o której wiemy dość sporo, ale nadal nie było nam dane ujrzeć materiału z rozgrywki. Takowa ma przypominać to, co znamy z RE7, jednak klimat górskiej wioski ma być znacznie bardziej przytłaczający względem rezydencji na bagnach, którą odwiedziliśmy w poprzedniej odsłonie.

Dziś o godzinie 23:00 czasu polskiego odbędzie się konferencja Resident Evil Showcase. Zobaczymy na niej materiał z rozgrywki Village i prawdopodobnie poznamy kilka ciekawych informacji o samej grze.

Co więcej, na wydarzeniu zapewne zostanie ujawniony tryb sieciowy Village, o którym dowiedzieliśmy się z niedawnego przecieku na Steam.

Wiemy, że w produkcji znajduje się odświeżenie Resident Evil 4 i prawdopodobnie Revelations 3, jednak nie możemy jednoznacznie stwierdzić, czy któryś z tych tytułów pojawi się na RE Showcase. Jest to możliwe, ale równie dobrze prezentacja może skupić się tylko i wyłącznie na Village i jego module sieciowym.

Konferencję będziecie mogli obejrzeć korzystając z poniższego linku.

Jakub Stremler Miłośnik kultury bardziej i mniej popularnej. Fan Hideo Kojimy, literatury weird fiction (Lovecraft, Poe, Ligotti!) oraz dobrej muzyki. Gra właściwie we wszystko. Od sandboxów, przez RPG, aż po tytuły indie z najgłębszych zakamarków Steam. Ceni sobie oryginalne pomysły, dobre, odważne historie i stronę artystyczną produkcji. Przygodę z grami rozpoczął od drugiego Turoka, przeszedł fazę zatwardziałego pecetowca, a następnie konsolowca, tylko po to, żeby skończyć jako gracz multiplatformowy.