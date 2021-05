W Resident Evil Village zagramy po polsku dzięki pomocy fana

Na portualu grajpopolsku.pl jeden z użytkowników pochwalił się swoimi planami stworzenia rodzimej lokalizacji najnowszego Resident Evil Village. W jego tłumaczeniu nie zabraknie polskich znaków, ponieważ okazało się, że gra takowe wspiera.

Bez wątpienia Resident Evil Village wzbudził wśród polskich fanów serii wiele negatywnych odczuć w związku z brakiem wsparcia dla naszego rodzimego języka. Kontrowersyjna decyzja Capcomu nie została do dzisiaj niczym uargumentowana. Na szczęście zawsze gracze poradzą sobie tam, gdzie deweloperzy nie mogli.

Jak możemy przeczytać na portalu grajpopolsku.pl, użytkownik Viuysa poinformował o rozpoczęciu pracy nad fanowskim tłumaczeniem gry. Podzielił się on również swoim odkryciem – demo gry wspiera polskie znaki, co na pewno ułatwi stworzenie spolszczenia. Czyżby Capcom jednak swego czasu miał plany dodać do produkcji nasz język? Taki scenariusz wydaje się teraz wysoce prawdopodobny.

Oczywiście każdy chętny może dołączyć się do tej inicjatywy, dlatego zachęcamy każdego chętnego do wsparcia projektu. Premiera gry ma miejsce dopiero jutro, więc każda pomoc się przyda. Nie zdziwiłbym się, gdyby po przeczytaniu tego artykułu sporo rodaków zdecydowałoby się jednak na zakup tytułu.

Warto zajrzeć na wcześniej wspomnianą stronę, ponieważ w wielu przypadkach możemy się spotkać z brakiem polskiej wersji językowej nawet w grach tworzonych przez tutejsze studia. Powodem takich sytuacji praktycznie zawsze są ograniczone budżety, a przygotowanie każdej z wersji lokalizacji zawsze wiąże się z dodatkowymi kosztami.

Michał Wieczorek Od najmłodszych lat pasjonat game devu i największy w Polsce fanboy Nintendo. Oprócz tego hobbistycznie kolekcjonuje dużo niepotrzebnych, geekowskich gadżetów. Co weekend student game designu.