Premiery na PlayStation 5 i PS4. W tym tygodniu będziemy manipulować emocjami

Wrzesień z PlayStation 5 i PS4 rozpoczynamy z małym przytupem. Ucieszą się fani koszykówki, wyborów moralnych w grach, a także symulatorów.

Nie macie już w co grać na swoim PlayStation 5 lub PS4? Na szczęście nadchodzący tydzień przyniesie kilka ciekawych premier. Zdecydowanie powinni ucieszyć się fani produkcji z serii NBA, gdyż kolejna odsłona pojawi się już za kilka dni. Tego samego dnia wystartuje także najnowsza część Life is Strange. Nie zabraknie wyborów, konsekwencji swoich działań i różnych zakończeń. A na koniec wyróżniamy Bus Simulator 21, czyli możliwość wcielenia się w kierowcę autobusu. To tylko niektóre z nadchodzących premier. Poniżej znajdziecie pełną listę tytułów.

Nadchodzące premiery gier na PlayStation 5 i 4 (06.09.2021-12.09.2021):

Bus Simulator 21 (PS4) – 7 września;

– 7 września; Sonic Colors Ultimate (PS4)- 7 września;

F.I.S.T. Forged in Shadow Torch (PS5, PS4)- 7 września;

Struggling (PS4)- 8 września;

Ultra Age (PS4)- 9 września;

The Touryst (PS5, PS4)- 9 września;

NBA 2K22 (PS5, PS4) – 10 września;

– 10 września; Life Is Strange: True Colors (PS5, PS4) – 10 września;

– 10 września; Lost in Random (PS5, PS4)- 10 września;

Tales of Arise (PS5, PS4) – 10 września;

– 10 września; Port Royale 4 (PS5, PS4)- 10 września.

Wiele z tych gier wychodzi również na XONE, XSX S|X, Switch, a także PC.

Osobiście najbardziej czekam na Life is Strange: True Colors. W udostępnionych trailerach i gameplayach da się odczuć podobny klimat co w pierwszej odsłonie (co jest oczywiście sporym plusem). Liczę na świetnie dobrany soundtrack, który zawsze był ważnym elementem serii. Jestem również ciekaw, jak sprawdzi się nowa moc głównej bohaterki. Zdolność do absorpcji i manipulacji silnymi emocjami innych postaci brzmi bardzo interesująco. Niestety nie ma języka polskiego.

Inną ciekawą produkcją, która pojawi się w tym tygodniu, jest Bus Simulator 2021. Kolejna odsłona z cyklu wzbogaca i ulepsza dobrze znane mechaniki z poprzedniej części. Nie zabraknie lepszej grafiki, 30 nowych licencjonowanych autobusów, czy zmienionego systemu ruchu. Do dyspozycji graczy zostanie oddana zupełnie nowa mapa Angel Shores (USA), a także odświeżona wersja europejskiej Seaside Valley. Fani spokojnego jeżdżenia powinni być zadowoleni.

Jeśli również gracie na PC, to warto jeszcze wspomnieć o jednym tytule. Na Gamescomie ogłoszono datę wczesnego dostępu do darmowej gry Vampire: The Masquerade – Bloodhunt. Już jutro każdy chętny będzie mógł wypróbować tego battleroyala na platformie Steam. Krwawa jatka gwarantowana.

Będziecie ogrywać jakiś tytuł z powyższej listy? Koniecznie dajcie znać!