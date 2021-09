W tym tygodniu wystartuje kilka gorących premier na konsole PlayStation 5 oraz PS4. Nie zabraknie zręcznościówek, gry z decyzjami moralnymi, a także koszykówki.

PlayStation zrobiło szybki przegląd nadchodzących premier na konsole PlayStation 5 i PS4, które ukażą się już w tym tygodniu. Nie zabraknie zręcznościowej walki, gry z wyborami moralnymi czy rzucania do kosza. Koniecznie sprawdźcie poniższe tytuły.

Już dzisiaj pogracie w Sonic Colours: Ultimate, czyli remaster znanej platformówki z 2010 roku. Zwiększono płynność rozgrywki, poprawiono jakość grafiki, a także dodano nowy tryb gry- Rival Rush. Ponadto Niebieski Jeż otrzymał nową umiejętność, a gracze dostali dodatki kosmetyczne z filmu Sonic. Szybki jak błyskawica.

3 duże premiery na PlayStation 5 i PS4

10 września pojawi się kolejna odsłona z koszykarskiej serii, czyli NBA 2K22. Oprócz usprawnień mechanik gry na boisku czy lepszej grafiki, w produkcji rozwinięto aspekt poza boiskowy w trybie kariery zawodnika. Można brać udział w dodatkowych aktywnościach, które zapewniają renomę i rozwijają naszą postać. Dla przykładu gracz spróbuje swoich sił w biznesie rapowym, dzięki czemu zyska przychylność fanów.

Tego samego dnia ukaże się również Life is Strange: True Colors. Tym razem główną bohaterką opowieści jest Alex Chen. Posiada ona umiejętności, które pozwalają absorbować i manipulować silnymi emocjami innych osób. Jej głównym celem będzie odkrycie tajemnicy śmierci swojego brata. Wybory moralne i ich konsekwencje są gwarantowane.

W piątek zagracie także w Tales of Arise. JRPG jest już siedemnastą odsłoną serii. W tytule pojawiają się dwa odmienne światy. Średniowieczna planeta Dahne z elementami fantasy oraz Rena, gdzie dominuje wysoko rozwinięta technologia łącząca w sobie cechy sc-fi. Gracz będzie miał możliwość zwiedzenia każdej z nich. Ponownie szkieletem rozgrywki jest zręcznościowa walka, a także otwarty świat z wieloma aktywnościami do wykonania. Tytuł wyróżnia śliczna rysunkowa oprawa wizualna wraz z widowiskowymi efektami graficznymi.

Przypominamy, że od 10 do 13 września będzie trwać otwarta beta Call of Duty: Vanguard. Dostęp mają wyłącznie gracze, którzy zakupili grę w przedsprzedaży. Twórcy umożliwiają rozgrywkę w nowym trybie multiplayer, a także na kilku mapach.

Ponadto w PlayStation Store znajdziecie wielkie zniżki (nawet do 75%) na super produkcje m.in. No Man’s Sky, Crash Bandicoot 4: It’s about time lub Resident Evil 2 Remake, Resident Evil 7, Code Vein czy Lego Star Wars The Force Awakens. Świetna okazja na zrobienie zakupów.