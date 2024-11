PlayStation radzi “całować się” w ozdobionym metrze. Firma z pompą obchodzi 30-lecie

Sony już i tak dość ambitnie celebruje 30-lecie istnienia swojej flagowej marki dla graczy. Wydano przecież limitowane (i problematyczne do zdobycia) konsole PS5 i PS5 Pro, a to nie wszystko.

PlayStation z pompą obchodzi 30-lecie

Jak się okazuje, szczególna atrakcja czeka na mieszkańców Londynu, którzy udadzą się w podróż metrem i będą w stanie zaczekać na ten jeden, wyjątkowo ozdobiony pociąg. Nie jest to zapewne rzeczą łatwą, skoro łącznie w ciągu godziny kursuje około 36 jednostek. Mimo wszystko fani marki mogą poczuć się wyjątkowo, gdy tylko wsiądą do ozdobionego wzorami i kolorami pociągu PlayStation.

Take a seat on the PS5 x @TfL carriage takeover, now calling at all (Play)Stations on the Victoria Line until January 7. pic.twitter.com/9u8gpB0CVT — PlayStation UK (@PlayStationUK) November 25, 2024

Co ciekawe, jest to wyjątkowy przypadek, gdyż londyńskie TFL (Transport for London, zarząd transportu miejskiego w mieście) pierwszy raz od 25 lat pozwoliło marce reklamować się w formie ozdobnego pociągu (zapewne to też pierwszy raz od 25 lat, gdy wymieniono siedzenia). Zmiany dotyczą przede wszystkim dywanowej okładziny na fotelach. Teraz utrzymano ją w kolorach marki, do tego ze wzorami charakterystycznymi dla konsoli. Z jakiegoś powodu PlayStation sugeruje, że mieszkańcy powinni “całować się” na nowych siedzeniach. “A co jeśli się pocałujemy na siedzeniu PlayStation Tube?” – napisało konto marki na Twitterze.

What if we kissed on the PlayStation Tube seat pic.twitter.com/KT3AD2vVE0 — PlayStation UK (@PlayStationUK) November 25, 2024

W każdym razie nie jest to pierwszy przypadek współpracy Sony z TFL. W 2020 roku wymieniono część oznaczenia linii metra na klasyczne dla graczy kwadraty, krzyżyki, kółka i trójkąty. Miało to związek z akcją marketingową z okazji debiutu PS5. Z kolei kilka lat wcześniej OXO Tower wyświetlało te same symbole z okazji premiery PS4.

From one iconic shape to four. We’ve given the Oxford Circus Tube signs a #PS5 upgrade. 👀 pic.twitter.com/iw9qlEXR7B — PlayStation UK (@PlayStationUK) November 18, 2020

OXO Tower take over in London. Not long now… #PS4 pic.twitter.com/LnYYg2ut57 — Sony UK & Ireland (@SonyUK) November 15, 2013

Źródło: Eurogamer