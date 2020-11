Recenzje Yakuza: Like a Dragon – zmiany na lepsze?

W sieci pojawiają się pierwsze oceny Yakuza: Like a Dragon. Recenzje są w większości bardzo pozytywne, choć gra nie uniknęła kilku problemów.

Nowa odsłona serii Yakuza wzbudziła sporo kontrowersji wśród fanów cyklu. Zmieniony system walki zdawał się nie pasować do założeń gry, jednak najwyraźniej nie wyszedł on Like a Dragon na złe.

W sieci pojawiły się pierwsze recenzje gry:

WCCFTech – 9.1/10

GameSpot – 9/10

VideoGamer – 9/10

GameMag – 9/10

GamesRadar 4.5/5

PlayStation Universe – 8.5/10

IGN – 7/10

Metro – 7/10

Tytuł ten jest więc bardzo udany. Recenzje są w dużej mierze bardzo pozytywne, ale znalazło się też miejsce na kilka słów krytyki.

Najsłabiej wypada poziom trudności, któremu daleko do miana zbalansowanego. Recenzenci twierdzą, że gra momentami robi się nieprzyzwoicie trudna i wymusza na graczu grind. Innym zauważalnym problemem jest dość liczne użycie assetów z poprzednich odsłon cyklu.

Mimo to, Yakuza: Like a Dragon ma być bardzo dobrą częścią serii. Fani ponownie mogą liczyć na fenomenalną fabułę i satysfakcjonującą rozgrywkę. Nawet odmieniony model walki nie przeszkodził recenzentom w zabawie, choć dla niektórych był on nieco monotonny.

Fani gangsterskiego cyklu chyba mogą być zadowoleni. Gra zdaje się być bardzo udana i jeśli komuś odpowiada turowy system walki i delikatna zmiana stylu rozgrywki, to produkcja ta powinna zapewnić wiele godzin niezłej zabawy.

Jakub Stremler Miłośnik kultury bardziej i mniej popularnej. Fan Hideo Kojimy, literatury weird fiction (Lovecraft, Poe, Ligotti!) oraz dobrej muzyki. Gra właściwie we wszystko. Od sandboxów, przez RPG, aż po tytuły indie z najgłębszych zakamarków Steam. Ceni sobie oryginalne pomysły, dobre, odważne historie i stronę artystyczną produkcji. Przygodę z grami rozpoczął od drugiego Turoka, przeszedł fazę zatwardziałego pecetowca, a następnie konsolowca, tylko po to, żeby skończyć jako gracz multiplatformowy.