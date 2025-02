Pierwsze recenzje Monster Hunter: Wilds. Capcom może otwierać szampana

Wczoraj informowaliśmy Was o pojawieniu się w sieci pierwszej recenzji gry Monster Hunter: Wilds mimo obowiązującego wówczas embarga. Embargo zniesiono dzisiaj, więc do sieci zaczęły napływać oficjalne recenzje różnych serwisów. Czy rzeczywiście Capcom dostarczył solidną nową odsłonę popularnej serii? Najwyższy czas przyjrzeć się opiniom dziennikarzy i spróbować odpowiedzieć na to pytanie.

Pierwsze recenzje Monster Hunter: Wilds. Kandydat na grę roku?

Na ten moment w serwisie Metacritic produkcja może pochwalić się bardzo wysoką średnią wynoszącą aż 90 punktów na 100 możliwych do zdobycia. Uzyskano ją z 74 recenzji. Gra otrzymała również odznakę Metacritic Must-Play. Recenzenci są zgodni co do wielu aspektów; pochwały zbiera głównie rozgrywka, która jest niezwykle satysfakcjonująca. Nowe mechaniki, w tym walka dwoma broniami, uznano za plusy, a otwarty świat został zaprojektowany dobrze i z dbałością o szczegóły. Co natomiast z fabułą?

Wielu oceniających zwróciło uwagę, że Wilds poświęca jej znacznie więcej uwagi aniżeli poprzednie odsłony cyklu. Dla jednych jest to plusem, dla drugich nieszczególnie. Fabuła w najnowszej odsłonie Monster Huntera jest bardziej rozwinięta, ale dla niektórych recenzentów mimo tego pozostała tym, czym była w zasadzie zawsze, czyli zwyczajnym pretekstem do polowania na tytułowe monstra. Główny bohater otrzymał też wreszcie głos. We wcześniejszych odsłonach nigdy go nie słyszeliśmy.

Warto zaznaczyć, że w niektórych opiniach Wilds nazywane jest „najbardziej przyjazną grą z cyklu” w kwestii funkcjonalności i dostępności. Recenzenci chwalą kompleksowe wprowadzenie. Tutorial ma trwać aż 14 godzin i uczyć absolutnie wszystkiego, co zdecydowanie można uznać za zaletę.

Monster Hunter: Wilds zadebiutuje 28 lutego 2025 roku na PC oraz konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X/S.

Źródło: Windows Central